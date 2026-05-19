הבחור לא התקבל לישיבה והלחין שיר על התורה: "טוב התורה"

לקראת חג השבועות, יענקי רוטשילד מלונדון משחרר סינגל חדש ומרגש המבוסס על מילותיו הנצחיות של האור החיים הקדוש, "אם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה". אותו הלחין בנו אפרים, ועיבד שרוליק בריינס.

מאחורי הלחן הסוחף מסתתר סיפור אישי מטלטל: את השיר הלחין בנו של רוטשילד, בתקופה מורכבת שבה לא התקבל לאף ישיבה. במקום להישבר, הבן הלך מדי יום ללמוד לבדו בבית הכנסת שליד הבית, ומתוך הבדידות והדבקות בספרים נולד הניגון החדש. עדות חיה לכך שהתורה שייכת לכל אחד שמתלהט אחריה, ושום מניעה בעולם לא יכולה לעצור מי שרוצה להרגיש את מתיקותה האמיתית.

קרדיטים:

לחן: אפרים רוטשילד

עיבוד והפקה מוזיקלית: שרוליק בריינס

