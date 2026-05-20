רגע לפני החופה ההיסטורית בהר סיני: הזמר החסידי ישראל אדלר, המעבד והמנצח יואלי פישר ותזמורתו, מקהלת שירה וילדי הפלא של מקהלת יונגערליך, מתאחדים להפקת ענק ומגישים את "מעליצער ידיד נפש".

"מעליצער ידיד נפש" הינה יצירת מופת, הרוויה בניחוח עתיק של הוד קדומים שנחצבה בחצר הקודש מעליץ בלחנו של כ"ק האדמו"ר רבי אלימלך ממעליץ שנעקד על קידוש השם, הי"ד.

שירתו של ישראל אדלר מתמזגת עם ההרמוניות של מקהלת שירה, עם קולות מקהלת הילדים יונגערליך, תחת שרביטו המוזיקאלי של יואלי פישר.

היצירה בוצעה מול קהל אלפים במעמד סיום הש"ס המרכזי של ארגון "תורתך שעשועי" דחסידי סאטמאר בחודש סיון תשפ"ה, וכעת מוגשת לקהל הרחב לקראת חג השבועות.

קרדיטים:

לחן: האדמו"ר רבי אלימלך ממעליץ הי"ד

שירה: ישראל אדלר

עיבוד ותיזמור: יואלי פישר

מקהלה: שירה

מקהלת ילדים: יונגערלעך