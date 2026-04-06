ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב דיסקין, ראש ישיבת 'ארחות תורה', הגיע למסירת שיעור חג בעיר אלעד ולאחר השיעור, עלה לביקור מיוחד בבית תלמידו, הגאון רבי אליהו קמינסקי, שם נערך מעמד מיוחד של הקבלת פני רבו ושמחת החג | תיעוד (עולם הישיבות)
מאות מתושבי אלעד השתתפו בשבת הגדול המרוממת במחיצת המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן ששהה בעיר | את האסיפות המרעים ערך המשפיע בהיכל הכינוסים של ויז'ניץ ברחוב יונתן בן עוזיאל | בזמן ר"ת של מוצאי שב"ק הוכנסו כלי זמר, והגה"צ ערך "זיץ" הכנה לקראת חג הפסח בהשתתפות בעלי המנגנים של חצר הקודש ויז'ניץ | לאחר תפילת ערבית, יצא המשפיע לעריכת קידוש לבנה ברוב עם, וחתם את המעמד בהבדלה מרגשת באולם (חסידים)
בצער רב וביגון קודר התקבלה הבשורה על פטירתו של הרב ברוך נהרי ע"ה, מתושביה הוותיקים של העיר אלעד ומשגיח כשרות מסור בפתח תקווה | חבריו לקהילת 'משכן ישראל': "איבדנו דמות של אצילות ומאור פנים" | ההלוויה בשעות הצהריים בעיר (דיין האמת)
לקראת השלמת בניית בית מדרשו באלעד, הגיע האדמו"ר מטעמשוואר אלעד לסיור מקיף במבנה החדש. הבניין, שהוקם גם בטכנולוגיית בנייה קלה תוך שמונה חודשים בלבד, עומד בשלבי גמר אחרונים לקראת חנוכת הבית. האדמו"ר סייר בכל קומות המבנה ובחן מקרוב את ירכתי הבניין, ועם סיום הסיור פצח בריקוד נלהב של הודיה עם בניו הרבנים והעסקנים שהתלוו לסיור (חסידים)
בית הדין הוציא הערב צו מניעה נגד השביתה בעיריית אלעד, עליה הכריז מוקדם יותר יו"ר ועד העובדים | בהחלטת בית המשפט נקבע כי השביתה אינה חוקית, מאחר שלא חלפו 15 ימים הנדרשים על פי חוק | ראש העיר בירך על החלטת בית המשפט ואמר: "אני שמח שבית המשפט הציב תמרור אדום בפני ההתנהלות הפסולה והבלתי חוקית של הוועד" (משפט, בארץ)
חבלני מחוז המרכז איתרו הלילה מטען צינור לא פעיל שהונח בבניין בעיר אלעד | נפתחה חקירה לבחינת הנסיבות | חבלני המשטרה טיפלו בממצא והעבירו אותו לבדיקות נוספות במעבדות הזיהוי הפלילי והחבלה של המשטרה, לצורך מיצוי ראיות ובחינת אופן הכנתו (משטרה)
גשמי הברכה שיורדים בשעות האחרונות באזורים נרחבים ברחבי הארץ גרמו להצפות באחד הרחובות המרכזיים בעיר אלעד • בתיעוד מהרחפן נראה רחוב רבן יוחנן בן זכאי כשהוא מוצף במים רבים רוכבים מתקשים להמשיך בדרכם • צפו בתיעוד (חרדים)
בעוד רוב הזרקורים בארץ מסקרים בימים אלו את ביקורו הרם של האדמו"ר מסאטמר בעיה"ק ירושלים, בהיכל ישיבת 'תולדות אהרן' בעיר אלעד, נחגגה אמש (שלישי) שמחה של מצווה, באירוע רב רושם בראשות האדמו"ר, לכבוד הבחורים שזכו לסיים ולעמוד בכור המבחן על מסכתות קידושין ובבא מציעא | האדמו"ר אשר כאמור פיאר את המעמד האדיר, התכבד בסיום המסכת, ובהמשך פצח בריקודין קדישין בכלי זמר ושיר לכבוד התורה ולומדיה (חסידים - עולם הישיבות)
מאות מתושבי העיר אלעד, ראשי ערים, חברי כנסת לצד ראשי ישיבות, מרביצי תורה ודיינים, נהרו השבוע (שלישי) להשתתף בשמחת בר המצווה לבנו של ראש עיריית אלעד, יהודה בוטבול | במהלך השמחה נשא חתן המצוות פלפול נאה בדרוש ואגדה (חרדים)
שמחת התורה והחג הגיעה לשיאה באלעד, כאשר המונים מתושבי העיר גדשו את האודיטוריום העירוני למעמד שמחת בית השואבה המרכזית, בראשות המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן. האירוע, שנערך ביוזמת סיעת 'אגודת ישראל' בעיר, היווה גם מעמד הכנה ליום הושענא רבה - יום החותם | בשיאו של השמחה פרץ מחזה יוצא דופן ומרגש, כששני בניו של המשפיע פיזזו במרכז השולחן מול אביהם, כאשר בידיהם אבוקות של אש, תוך שהוא מעודדם בעוז ובשמחה (חסידים)