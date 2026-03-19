בערב ראש חודש ניסן, "חודש הגאולה", המשפיע החסידי הרב אשר פרקש חוזר לרגעים המכוננים שבהם הרבי מליובאוויטש זעק על כבודו של כל יהודי ויהודי. הוא היה שם בזמן אמת וזוכר היטב את אותה זעקה שעדיין מהדהדת בו (חסידות)
הרב אשר פרקש בשיעור מיוחד שמגלה את העומק והאוצרות של פורים מחדש | מה הקשר המסתורי בין פורים ויום הכיפורים, מדוע "ארור המן" ו"ברוך מרדכי" הם בגימטריה שווה, וכיצד מצוות "עד דלא ידע" היא למעשה הדרך לגלות את הכוח האינסופי שבנשמה (חסידות)
המשפיע הרב אשר פרקש חוזר לשנת תשנ"א, לרגע מרגש בחנוכה שבו הרבי מליובאוויטש חיזק את קהילת אוסטרליה בשידור חי. באותה תקופה, אוסטרליה עברה משבר כלכלי וקהילתי קשה - והרבי, ברגע אחד של שמחה ותנועות ידיים, הרים את הקהילה כולה (חסידות)
המשפיע הרב אשר פרקש בשיעור מיוחד, לרגל "כינוס השלוחים", על העומק שמאחורי צבא השלוחים של הרבי מליובאוויטש | זה לא רק שיעור על השלוחים במקומות הרחוקים - אלא על הכוח שיש בכל אחד מאיתנו לגלות את השליחות שלנו (יהדות, חסידות)
המשפיע הרב אשר פרקש בשיעור שבועי לקראת שבת, מגלה איך החסידות שהרבי הרש"ב גילה היא לא משהו תיאורטי או רחוק - אלא כלי אמיתי, מוחשי ופרקטי שכל יהודי יכול להשתמש בו כדי להרגיש את הנוכחות של הקב"ה בחיי היום-יום שלו (חסידות)
מה פשר השמחה העצומה שמתעוררת בלב כל יהודי בשמחת תורה? איך ייתכן שאנו לא מציינים את גמרה של תורה בלימוד מעמיק, בשיעורים ובהרצאות אלא דווקא בריקוד עם ספרי התורה כשהם עטופים במעיל? | מתכוננים לחג עם המשפיע הרב אשר פרקש (חסידות)