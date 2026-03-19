מיוחד לשבת

"אל תדברו רע על יהודים!": את הזעקה הזו של הרבי לא אשכח | צפו

בערב ראש חודש ניסן, "חודש הגאולה", המשפיע החסידי הרב אשר פרקש חוזר לרגעים המכוננים שבהם הרבי מליובאוויטש זעק על כבודו של כל יהודי ויהודי. הוא היה שם בזמן אמת וזוכר היטב את אותה זעקה שעדיין מהדהדת בו (חסידות)

"הייתי שם, ב-770, בשבת פרשת ויקרא תש"נ. הקול של הרבי היה בדרך כלל שקט באותן שנים, אבל פתאום – זעקה מקירות הלב שמהדהדת בי עד היום".

זה קרה לפני 36 שנה. הרבי מליובאוויטש זעק: איך אפשר לומר מילה קשה על יהודי?!

בערב ראש חודש ניסן, חודש הגאולה – המשפיע הרב אשר פרקש חוזר לרגעים המכוננים בהם הרבי זעק על כבודו של כל יהודי ויהודי.

הפסוק "עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו" מלמד שעצם קיומו של יהודי בעולם - כמו שהוא, בכל מצב שהוא - הוא התהילה הגדולה ביותר של הקדוש ברוך הוא.

תורת החסידות מאירה את הקשר בין פרשת ויקרא, קורבנות, ואהבת ישראל – ומגלה את האהבה העמוקה של הקדוש ברוך הוא לכל יהודי ויהודי, ומדוע דווקא חודש ניסן הוא זמן הגאולה.

