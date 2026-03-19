"אל תדברו רע על יהודים!": את הזעקה הזו של הרבי לא אשכח | צפו

"הייתי שם, ב-770, בשבת פרשת ויקרא תש"נ. הקול של הרבי היה בדרך כלל שקט באותן שנים, אבל פתאום – זעקה מקירות הלב שמהדהדת בי עד היום".

זה קרה לפני 36 שנה. הרבי מליובאוויטש זעק: איך אפשר לומר מילה קשה על יהודי?!

בערב ראש חודש ניסן, חודש הגאולה – המשפיע הרב אשר פרקש חוזר לרגעים המכוננים בהם הרבי זעק על כבודו של כל יהודי ויהודי.

הפסוק "עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו" מלמד שעצם קיומו של יהודי בעולם - כמו שהוא, בכל מצב שהוא - הוא התהילה הגדולה ביותר של הקדוש ברוך הוא.

תורת החסידות מאירה את הקשר בין פרשת ויקרא, קורבנות, ואהבת ישראל – ומגלה את האהבה העמוקה של הקדוש ברוך הוא לכל יהודי ויהודי, ומדוע דווקא חודש ניסן הוא זמן הגאולה.