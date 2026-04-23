איך מתגברים על היצר? שלושה דברים שכל יהודי חייב לדעת | צפו

מי לא רוצה להיות נקי מחטאים. אבל ברגע שמתחילים לחשוב על זה, נופל יאוש. מי אני? מה הכוחות שלי? איך בכלל אפשר להתגבר?

המשנה הראשונה של פרק ג' בפרקי אבות נותנת את המענה - אבל צריך לדעת איך לקרוא אותה.

המשפיע הרב אשר פרקש מגלה את הפירוש המחזק והמעצים לאור תורת החסידות, ומשתף סיפור נפלא שסיפר הרבי הריי"צ מליובאוויטש בהתוועדות בשיקגו:

מה פירוש "מאין באת" לפי המגיד ממזעריטש - ומה זה אומר על מקור הנשמה שלך? מדוע המשנה מחולקת לשלושה שלבים ולמי מיועד כל שלב?

ומה הקשר המפתיע בין שם "עקביא בן מהללאל" לבין היהודי הכי פשוט שמתפלל בכוונה?

פרקי אבות לאור החסידות, סדרה מרעננת לימי הקיץ. השבוע - פרק ג — משנת "הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה"