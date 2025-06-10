תחקיר הקרב בקיבוץ ארז מעלה כי הקיבוץ לא נכבש בזכות הרבש"צים וחברי כיתות הכוננות שנלחמו והפגינו חתירה למגע בעוד צה"ל נכשל בהגנה על התושבים והתקשה בגיבוש תמונת מצב עד שעות אחר-הצהריים אך סייע בבלימת פשיטות נוספות של מחבלים | בין 15 ל-20 מחבלים חדרו ליישוב אך נתקלו בתושבים שהחזיקו כלי נשק בבתיהם והצליחו לבלום את כניסתם | התחקיר המלא, דקה אחר דקה (חדשות)
חצי שנה אחרי אישור חוק גירוש משפחות מחבלים, שר הפנים משה ארבל הורה לפתוח בהליכים נגד שלושה שהביעו הזדהות עם טרור ועסקו בהסתה נגד ישראל | "מי שתומך בטרור - אין לו מקום בקרבנו" | שלושה בני משפחות של מחבלים יגורשו לרצועת עזה (בארץ)
גם במהלך השבת נשמעו אזעקות צבע אדום ברחבי עוטף עזה, שיגור מצפון הרצועה התפוצץ ליד מעבר ארז. במקביל נשמעו התרעות שווא בעוטף | צה"ל עדכן, כי הושמדה שכונת הקצינים בה הסתתרו מפקדים בכירים של חמאס | תיעוד וסיקור מהפעילות (חדשות מלחמה)