האביב הליטאי מעולם לא נראה קרוב יותר: בעונת הקיץ הקרובה, חברת ארקיע תפעיל שלוש טיסות שבועיות לבירת ליטא. בענף הנסיעות למגזר החרדי מברכים על המהלך המתוכנן שיקל על הטיסות לווילנה, קובנה והסביבה. כל הפרטים על לוח הטיסות החדש (בעולם)
ישראייר מודיעה על עדכון נרחב למחירי השירותים הנלווים בטיסות הבינלאומיות - ובראשם מחירי הכבודה וההושבה | ההחלטה תיכנס לתוקף בהזמנות שיבוצעו החל מה-1 במרץ 2026, וכוללת עליית מחירים בחלק ניכר מהמוצרים | כל הפרטים (תעופה, כלכלה)
כארבע שנים לאחר שקיבלה את הסיוע מהמדינה, חברת ישראייר החזירה למדינה כ-9.4 מיליון דולר | בכך השלימה החברה את פירעון מלוא כספי הסיוע שהוענקו לה על ידי מדינת ישראל, בעקבות התפרצות וריאנט האומיקרון של נגיף הקורונה בשנת 2021 (תעופה)
בשל סידורי האבטחה הצפויים עם נחיתת הנשיא ובמהלך ביקורו, צפויים עיכובים בטיסות הממריאות והנוחתות | חברות התעופה הישראליות הודיעו כי בעקבות ביקורו הצפוי מחר של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ייתכנו שינויים בלוח הטיסות (תעופה)
במהלך טיסת ישראייר מתל אביב לבוקרשט, פרצה קטטה רבת משתתפים, על פי הדיווחים, כ-30 נוסעים התקוטטו במהלך הטיסה | עם הנחיתה, צוות המטוס זימן את משטרת הגבול הרומנית | השוטרים זיהו 7 נוסעים ישראלים שהיו מעורבים ישירות בעימות, והטילו עליהם קנסות באלפי שקלים (תעופה, בעולם)
כחלק משורת צעדים אנטישמיים נגד ישראל, החליטה ממשלת סלובניה בסוף השבוע האחרון לבטל את האישור הקיים למעלה משני עשורים, המאפשר לאנשי ביטחון ישראלים לשאת נשק בשדה התעופה שלה | הצעד הדרמטי מעמיד בספק את המשך פעילות החברה הישראלית במדינה (מדיני, תעופה)
מבצע עם כלביא והפיכת נמל התעופה בן גוריון ליעד אסטרטגי של האיראנים גרמו לסגירתו והשבתתו המוחלטת | כעת, לאחר כניסת הפסקת האש לתוקפה, מספר הנוסעים בנתב"ג מתחיל לעלות ומסמן כי הכיוון חיובי | כל הפרטים על חזרת ענף התעופה, וגם: חברת התעופה הזרה הראשונה ששבה לפעילות בישראל (תעופה)
המונופול של אל על על הטיסות לארצות הברית, שהגיע לשיאו בימי המלחמה עם הפקעת מחירים מוגזמת - הולך ונשבר | לאחר שחברת ארקיע פתחה קווים לפני כחודשים, חברת ישראייר מודיעה הבוקר כי קיבלה את האישורים הנדרשים להפעלת טיסות משלה (תעופה)