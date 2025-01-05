ההחלטה ההיסטורית כוללת השוואת שכר הגננות החרדיות לראשונה מאז קום המדינה, תקצוב הסעות בחינוך העצמאי ובני יוסף, סבסוד צהרונים ותוכניות לנוער בסיכון. חה"כ גפני: "נמשיך לפעול בנחישות למען עולם התורה והחינוך"
בדברים שנשא האדמו"ר מסלאנים בהנחת אבן הפינה לת"ת שאינו מתוקצב מכספי המדינה בבית שמש, הוא התייחס בהרחבה לסוגיית הגיוס | הרבי תקף את מעברם של מוסדות חינוך חסידיים לממ"ח ולרשתות "החינוך העצמאי" ו"בני יוסף" | הרבי התייחס בדבריו גם לנושא רגיש - החרמת החסידות מהעיתונות החרדית והחסידית במשך עשרות שנים | התמלול המלא (חסידים, חדשות)