בבוקר יום הפורים, עם סיומה של תפילת שחרית וקריאת המגילה במעונו, ערך הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, רבה של שכונת 'נאות יוסף' בבני ברק, תפילה מיוחדת לכבוד סגולת היום לכל כלל ישראל המצפים לישועה גדולה בביאת הגואל במהרה | אחר התפילה פתח הרב בריקוד לכבוד שמחת היום (חרדים)
לרגל סיום מבצע "אהבת תורה" עלו היום (שני) קבוצת תלמידים מצטיינים מבית הספר "חורב" ברמת גן למעונו של הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין רב שכונת 'נאות יוסף' בבני ברק, לשיחת חיזוק וקבלת ברכתו להמשך דרכם בהצלחה בתורה ויראת שמים טהורה | הרב עודדם וחיזקם על תוספת שעות החזרה והשינון שצברו במסגרת המבצע, יחד עם לימוד מאות פרקי משניות ועשרות דפי גמרא (חרדים)