קהל רב וחסידים נטלו חלק בשמחת הנישואין של נכד האדמו"רים מזידיטשוב באר שבע וטעמשוואר, עם נכדת האדמו"ר מזוועהיל • במעמד 'קבלת הפנים' השתעשעו האדמו"רים עם הגביע הקדוש והמיוחס שעליו חרוטים השמות הקדושים • א. שטול מגיש תיעוד (חסידים)
בחצה"ק 'שבט הלוי' נערכה שמחת ברית המילה לנין האדמו"ר, נכד לבנו הרב אברהם אליהו וואזנר, ולהרה"צ בעריש שנייבאלג בן האדמו"ר מזידטשוב ב"פ, וחתן האדמו"ר מנדבורנה חיפה אשר כובד בסנדקאות | לאחר הברית, הסבו האדמו"רים למסיבת לחיים יחדיו (חסידים)
אלפי חסידי באבוב השתתפו בהדלקת נר רביעי בחצה"ק באבוב | לאחר ההדלקה, ערך הרבי את שולחנו הטהור לכבוד 'מלווה מלכה'. לבקשת האדמו"ר מבאבוב, נשא האדמו"ר מזידטשוב-באר שבע, המתגורר בבורו פארק, דברים בטיש. בתוך דבריו חידש חידוש נפלא, והאדמו"ר מבאבוב הוציא עטו מכיסו ורשם את החידוש למען יעמוד לו לימים רבים (חסידים)