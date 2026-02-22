כלל הבחורים המבוגרים מחצר הקודש בעלזא התכנסו במוצאי שבת האחרון (חזון) למסיבת 'מלווה מלכה' מרגש • בנו של האדמו"ר, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, נשא דברי חיזוק בפניהם, וחשף את מעורבות הקודש של אביו האדמו"ר מבעלזא בכל הפעילות בארגון • הבדחן מחו"ל הרב יונתן שווארץ הנעים בחרוזים נפלאים • בסיום הסעודה עברו הבחורים להתברך • צפו בתיעוד (חסידים)
אחרי שנים של הנהגת החסידות בעיר ביתר עילית, עבר האדמו"ר מראזלא להתגורר בעיר הצפונית • עם עזיבתו נסגר בית המדרש המרכזי בהרי יהודה • אמש ערך האדמו"ר מסיבת 'מלווה מלכה' ראשון במעונו החדש וחילק קוביות סוכר לברכה לתושבים כמסורת אבותיו (חסידים)
תושבי חיפה זכו אמש להסב בסעודת מלווה מלכה רבתי שערך המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, בבית המדרש נדבורנה בעיר | המשפיע עודד את השירה בעוז, כשבין לבין הרחיב בדברי תורה וסיפורי צדיקים כיד ה' הטובה עליו | בסיום הסעודה זכו כלל הציבור לעבור מול המשפיע, ולקבל מידיו שום כסגולה להשפעות נעלות (חסידים)
ביום שישי האחרון ציינו בחצר הקודש סערט ויז'ניץ את יומא דהילולא קדישא של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'מקור ברוך' זי"ע. במוצאי שבת קודש זכו בחורי הישיבה להסב בחדר האוכל של הישיבה לסעודת מלווה מלכה, ולשמוע זיכרונות הוד ועובדות מבעל ההילולא מפי האדמו"ר מזלאטושב שזכה בילדותו להסתופף בצילו הקדוש ולהתבשם מאורו הזך והבהיר שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
בלייקווד התורנית חגגו המונים במוצאי שבת האחרון בראשות האדמו"ר מסקולען לייקווד, מסיבת ההודאה השנתית בשילוב סעודת מלווה מלכה, לציון יום הצלתם של אדמור"י בית סקולען זיע"א מגיא צלמוות ברומניה בתקופה הקשה שלאחר השואה האיומה • במעמד השתתפו רבנים, ראשי ישיבות לצד קהל המונים של חסידים ואוהדים (חסידים)
במלבורן שבאוסטרליה חגגו בני הקהילה במוצאי שבת האחרון, מסיבת פרידה, בשילוב מלווה מלכה וטקס הוקרה לתלמידי ישיבת "בצל החכמה", בו הוענקו תעודות הצטיינות ל-19 בחורים שנבחנו על מאות דפי גמרא, ושי צנוע 'עט מכסף טהור'| הבחורים עולים כעת לישיבות גדולות ברחבי העולם | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
בצאת הצום התאסף קהל רב בהיכל בית מדרשו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, שערך סעודת מלווה מלכה באופן נעלה ומכובד, כפי מנהג אבותיו הק' למעלה בקודש, לאחר שנבצר מעמו לערוך את הסעודה בליל הצום | צפו בתיעוד מצום תשעה באב, ומהסעודה המיוחדת בהיכלו של הרבי בטבורה של עיר מלוכה - ירושלים עיה"ק (חסידים)
הרה"צ רבי חיים מרדכי רוזנבוים, אב"ד קרעטשניף ביתר, וראש ישיבת קרעטשניף ברחובות, ערך במוצאי שב"ק, סעודת הילולא לרגל הילולת זקינו הרה"ק רבי אליעזר זאב מקרעטשניף | הסעודה התקיימה בביהמ"ד של החסידות בביתר בהשתתפות בני הקהילה (חסידים)
האדמו"ר מסקולען ירושלים שהה בשבת האחרונה בעיר בית שמש, וערך את התפילות והשולחנות הטהורים בביהמ"ד ויז'ניץ בית שמש בעיר | בצאת השבת ערך הרבי סעודת 'מלווה מלכה' בכלי זמר הלל ושיר כמיטב מסורת בית סקולען (חסידים)
בחצה"ק ווערצקי ציינו במוצאי שבת האחרון, 20 שנה לייסוד סעודת 'מלווה מלכה' בקרב החסידים | השבוע נערכה הסעודה בערב מיוחד באולמי 'היכלי מלכות', שעות ספורות לפני סגירת האולם | בסיום המעמד חילק האדמו"ר שום לברכה והצלחה למשתתפים | צפו בתיעוד מהמעמד (חסידים)
בבורו פארק נערך מעמד הדינר השנתי, בשילוב סעודת 'מלווה מלכה', לטובת החזקת ישיבת 'בני ציון' דחסידי באבוב | במרכז המעמד הופיע האדמו"ר מבאבוב, נטל ידיו לסעודה, ונשא נאום חוצב להבות אש, בהמשך חילק תשורה נאה לנגידים, וכן כוסות יין לברכה | צפו בתיעוד (חסידים)
לקראת ימי השובבי"ם ערך האדמו"ר מזוטשקא מונסי מלווה מלכה לבחורי החסידות. במהלך הסעודה עורר לבבם לתורה ועבודה בימים נשגבים אלו | האדמו"ר עורר את הבחורים בניגוני קודש בעודו מנגן בכינור כפי מנהג אבותיו למעלה בקודש בימי החנוכה | היות וחלק מהבחורים לא נכחו במעמדי הדלקת הנרות, בחר הרבי לנגן גם במסיבה זו | צפו בתיעוד (חסידים)
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מאות בחורי הישיבות הקדושות דחסידי נדבורנה, התכנסו במוצאי שבת האחרון למעמד רב רושם, במהלכה הוכרז על ייסוד "חבורת בן מלך" | מטרת החבורה, להביא לחיבור פנימי של הבחורים אל עבודת השם היומיומית, באור החסידות ומחשבת ישראל | צפו בגלריה (חסידים)
האדמו"ר מבאבוב ערך מסיבת מלווה מלכה מיוחדת עם גדולי תומכי ישיבת 'חכמת שלמה' המתנוססת לתפארה בעיר התורה והחסידות בני ברק | האדמו"ר נטל ידיו לסעודה, ובהמשך נשא אמרות קודש בגודל החזקת בני תורה, ובפרט תושבי ארץ ישראל | אחר המסיבה עברו התורמים הנכבדים להתברך מהאדמו"ר (חסידים)
אלפי חסידי באבוב השתתפו בהדלקת נר רביעי בחצה"ק באבוב | לאחר ההדלקה, ערך הרבי את שולחנו הטהור לכבוד 'מלווה מלכה'. לבקשת האדמו"ר מבאבוב, נשא האדמו"ר מזידטשוב-באר שבע, המתגורר בבורו פארק, דברים בטיש. בתוך דבריו חידש חידוש נפלא, והאדמו"ר מבאבוב הוציא עטו מכיסו ורשם את החידוש למען יעמוד לו לימים רבים (חסידים)