בבלי

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שעות לפני ה'צו סגירה'

בשילוב מלווה מלכה

ותומכיה מאושר

הללוהו בנבל וכינור

ש

לאן כולם בורחים השנה?

נחמן שטרנהרץמקודם

לחבר את הבחורים לחיבור פנימי

וְתֹמְכֶיהָ מְאֻשָּׁר

במהלך טיש מלווה מלכה
בבלי
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