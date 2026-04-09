מאות חסידים השתתפו אמש בזיץ מרומם שערך המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בעיר בית שמש • בשיאו של המעמד פיזז המשפיע עם לפידי אש והלהיב את הקהל לקראת הנס של קריעת ים סוף • "בכל שנה הנס מתחדש, כל אחד יכול לפעול ישועה" • צפו בתיעוד (חסידים)
כל שנה ושנה נקרע היום לכל אחד במה שהוא צריך, ה"בית אברהם" היה מצווה לבחורים מעוכבי זיווג או אנשים שהיה להם קשיים גדולים בפרנסה - ציווה עליהם לגמור את כל התהילים בשביעי של פסח | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)
חיכה 4 שנים לילדים, ויש לו אחות בת 34 שטרם התחתנה. בשביעי של פסח בשנה שעברה הוא התפלל מתוך אמונה שלימה - שנה אחרי, ביום ראשון של פרשת 'בשלח' אחותו התחתנה וביום שלישי נולד לו בן זכר | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)
עם רדת החשיכה לאחר תפילת מעריב, ערך האדמו"ר מזוטשקא בדיקת החמץ בהיכל בית מדרשו בבני ברק, תוך שהוא עובר בין הפינות ומשבית כל שאור | במהלך הערב הגיע למקום גיסו של האדמו"ר, המשפיע החסידי הנודע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, לצורך מכירת חמצו כנהוג, לאחר שיח צדיקים הרים המשפיע את האבנט הלבן וביצע את מעמד הקנין (חסידים)
יומיים בלבד לפני ליל התקדש החג, הגיע המשפיע החסידי, הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, למעמד אפיית מצות המצווה בהידור רב ובאווירה של התעלות עילאית | ר' מיילך עסק בעסק המצות בלהבה
כשהוא חדור בשמחה של מצווה, תוך שהוא נוטל חלק פעיל בכל שלבי האפייה "מריישא ועד גמירא" |לאורך כל הזמן, הלהיב ר' מיילך את העובדים במאפייה בשירי רגש וכיסופים לקראת החג | בסיום האפייה הפריש חלה כדין וכיבד בזה אחר זה את בני ביתו ומקורביו להפריש חלה בברכה | רגע מיוחד נרשם בסיום המעמד, כאשר המשפיע נצפה כשהוא סוחב בעצמו קילוגרמים רבים של מצות לעבר רכבו מתוך זהירות יתרה מכל חשש מגע חמץ או רטיבות בדרך, עד להנחתן בבטחה ברכב (חסידים)
מאות מתושבי אלעד השתתפו בשבת הגדול המרוממת במחיצת המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן ששהה בעיר | את האסיפות המרעים ערך המשפיע בהיכל הכינוסים של ויז'ניץ ברחוב יונתן בן עוזיאל | בזמן ר"ת של מוצאי שב"ק הוכנסו כלי זמר, והגה"צ ערך "זיץ" הכנה לקראת חג הפסח בהשתתפות בעלי המנגנים של חצר הקודש ויז'ניץ | לאחר תפילת ערבית, יצא המשפיע לעריכת קידוש לבנה ברוב עם, וחתם את המעמד בהבדלה מרגשת באולם (חסידים)