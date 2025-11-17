בבלי

עוד כתבות על הרב ליאור גלזר:

עֲנַף עֵץ עָבוֹת

צפו בתיעוד

במלאת י"א חודש

מוֹשַׁב טוֹב יָשַׁבְתָּ

בהשתתפות המשפיע

כבוד חכמים ינחלו 

הילולא דצדקיא

זכותם יגן עלינו

בלילה המסוגל
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר