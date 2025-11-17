בקהילת "בית יוסף" בגבעתיים, בראשות הגאון רבי שלמה בצרי, חגגו את סיום מסכת ביצה והתחלת לימוד מסכת שבת | במסגרת השיעור השבועי, חמישים אברכים לומדים בחברותא 'אחד על אחד' עם תושבי גבעתיים ורמת גן | במעמד השתתפו הגאון רבי עמרם פריד, שחיזק את הציבור לקירוב רחוקים, ומזכה הרבים הגאון הרב ליאור גלזר (חרדים)
קהל גדול מתושבי העיר בית שמש, השתתפו אמש (רביעי) בעצרת חיזוק והתעוררות שנערכה עם כלות י"א חודש לפטירתו במיטב שנותיו של איש החינוך והרבצת התורה, הרה"ג רבי יהודה מאיר מלכה זצ"ל, מטובי אישי החינוך בבית שמש שהעמיד תלמידים הרבה | צפו בתיעוד (חרדים)
בליל ל"ג בעומר נערך מעמד ההדלקה המרכזי בשכונת 'קריית הרצוג' בבני ברק, בראשות הגאון הרב ליאור גלזר | לאחר שהעלה הגר"ל גלזר שלהבת אש קודש, פצח בריקודים סביב המדורה בלהב אש קודש | וכן תיעודים מרהיבים מההדלקה של הראשל"צ הגר"י יוסף ב'הליכות משה' | חזי חיים השתתף ומגיש תיעוד מרהיב (חרדים)
בעידן רעווא דרעווין של יום השבת וחג שביעי של פסח, ערך האדמו"ר מפרמישלאן את שולחנו הטהור אחוז שרעפי קודש, כשחסידיו מסובבים אותו כחומה | בשיאו של הטיש שורר האדמו"ר את שירת 'חסל סידור פסח' כשהחסידים מאזינים בשקיקה לשירתו של האדמו"ר ומזמרים אחריו כנהוג | בטיש הנעלה השתתף המשפיע הגאון הרב ליאור גלזר המתגורר בסמיכות מקום (חסידים)
בעיר התורה והחסידות בני ברק, נערך השבוע ה'דינר השנתי', לטובת מוסדות 'פתח הדביר', שבנשיאות הגאון הרב ליאור גלזר | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, שסירב בתוקף לשבת על כסא מכובד שהוכן לכבודו | צפו בתיעוד (חרדים)
במוסדות 'אור דוד' ציינו במסגרת השיעור השבועי, את הילולת ה'בבא סאלי' זי"ע | במעמד השתתפו גדולי ישראל שנאמו בפני הנוכחים והרחיבו במשנתו הסדורה של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו | צפו בתיעוד (חרדים)
מאות איש השתתפו בשבוע שעבר בהילולת הצדיקים המרכזית להרמב"ם וה'אביר יעקב', שנערכה במוסדות 'אור דוד' בבני ברק בראשות הגה"צ הרב דניאל זר | את המעמד פיארו גדולי ישראל, שאף נשאו דברים | הצלם נועם אליהו השתתף ותיעד (חרדים)
בהיכל מוסדות 'אור דוד' בבני ברק נערכה בליל 'זאת חנוכה', מסיבת חנוכה בה השתתפו ראש הישיבה והמוסדות | במהלך המסיבה העלה נשיא המוסדות נרות חנוכה, ובהמשך נשאו הקהל תפילה להשבת החטופים ולשלום החיילים (חסידים)