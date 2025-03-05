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בלב העיר תל אביב התקיימה שמחת השבע ברכות לרגל נישואי בנו של האדמו"ר מפיטסבורג, עב"ג הכלה נכדת הגה"צ רבי מרדכי אויערבך רב ביהמ"ד 'אביר יעקב' | במהלך השמחה הנעים הרב אסף רצון את הקהל בשירה מרגשת ובנאום תורני מעמיק | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל בית המדרש 'אביר יעקב' בתל אביב, התאספו המוני חסידי ואנשי מעשה לסעודת הילולא לרגל הילולת מייסד בית המדרש ברחוב אוליפנט בעיר, האדמו"ר בעל ה'אביר יעקב' מסאדיגורה זצ"ל, אשר השנה חל שישים וארבע שנים להסתלקותו לשמי מרום (חסידים)