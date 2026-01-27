הרגולטור הסיני משנה את כללי המשחק בתעשיית הרכב: החל מ-2027, כל יצרני הרכב יחויבו לשלב מנגנון מכני לפתיחת דלתות גם במקרה של תאונה או שריפה | ההחלטה התקבלה בעקבות שורת תאונות קטלניות - בהן מקרה מתוקשר במיוחד שבו נהג נלכד למוות בתוך רכב חשמלי לאחר שידיות הדלתות האלקטרוניות כשלו (רכב)
חברת התעופה ההודית, 'אייר אינדיה' מואשמת כי מטוס של החברה ביצע שמונה טיסות מסחריות למרות שתוקף תעודת הכשירות האווירית שלו (CofA) פג | אישור ה-CofA הוא מסמך רגולטורי חובה המאשר כי כלי טיס כשיר לטיסה ורשאי להפעיל שירותים מסחריים באופן חוקי | הרשויות פתחו בחקירה והמטוס קורקע (תעופה)
לא מעט ילדים נפצעו או נהרגו ח"ו לאחרונה עקב חוסר השגחה | איך שומרים על בית בטוח אבל לא מלחיץ? | איך מסבירים לילדים כללי בטיחות, בלי להפחיד אותם יותר מדי? | זו האחריות שלכם, ההורים, למנוע את האסון הבא | על ההבדלים בין הגנה אמיתית לבין פיקוח יתר
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כשהדחיפות של בטיחות בבנייה פוגשת את המציאות הקשה – ארבע תאונות ביממה אחת מזכירות שהמחיר של הזנחה הוא חיי אדם. המוסד לבטיחות ולגהות מתריע: הקפדה על תקנות היא לא בגדר המלצה – היא הגנה הכרחית על חיים (בטיחות)
מבנה השאסי הוא אחד המרכיבים הקריטיים ביותר ברכב המודרני - הוא מהווה את השלד המרכזי עליו נבנה כל הרכב, ובלעדיו לא ניתן להבטיח את יציבות הרכב ובטיחות הנוסעים. המאמר שלפניכם יסביר כיצד לשמור על תקינות השאסי, למנוע נזקים ולהאריך את חיי הרכב (רכב)