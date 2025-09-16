קהל רב נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מאלכסנדר, בת לבנו הרה"צ רבי אליעזר דנציגר, חתנו של האדמו"ר מקומרנא ארזי הבירה, עם החתן, נכדו של האדמו"ר מביאלא פשיסחא | השמחה נערכה באודיטוריום העירוני בבני ברק בהשתתפות גלריה מכובדת של עשרות אדמו"רים ורבנים, לצד מאות חסידים שפיזזו בשמחה עד השעות הקטנות של הלילה.
מאות חסידי אלכסנדר השתתפו אמש בטיש שערך האדמו"ר לזכר האדמו"ר הרביעי מאלכסנדר, בעל ה"עקידת יצחק" הי"ד שנרצח בשנות השואה במחנה ההשמדה ב'טרבלינקה' | בטיש שולב עם שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר | יהודה פרקוביץ השתתף ומגיש תיעוד (חסידים)
האדמו"ר מביאלה פשיסחא ב"ב, ערך מסע תפילות בפולין לרגל הילולת זקינו הרה"ק רבי יהושע מאוסטרובה זיע"א | את השבת ערך האדמו"ר יחד עם בני משפחתו בבניין הכנסת האורחים 'דער ביאלה הויף', שע"י מוסדות ביאלה בני ברק, בעיירת פשיסחה סמוך ונראה לציון ראש השושלת 'היהודי הקדוש' זיע"א | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד הגדול דחסידי דארג בבני ברק נחוגה שמחת הברית מילה לנין האדמו"ר מדארג, נכד לחתנו הרה"ג ר' יעקב אריה קוסטליץ | בשמחת הברית כובד הרבי בסנדקאות כשהרך הנימול מונח על בגד ירושה מהרה"ק ר' דוד מלעלוב זי"ע | צפו בתיעוד (חסידים)