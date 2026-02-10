ברוב פאר והדר ובהשתתפות גדולי תורה וחסידות, נחגג סיום הספר הקדוש 'פלא יועץ' שנלמד במשך 18 שנה על ידי הגר"ח שמעון רביע • ראש הישיבה הגר"מ צדקה והאדמו"רים מקוזמיר ונדבורנה ביתר פיארו את שולחן המזרח | תיעוד מרגש (חרדים)
פרשתנו,
בלק,
אנו קוראים על חומרת
‘הקללה’ שחלילה רצה בלעם להמית על ישראל
| מדוע
אסור לקלל איש מישראל והאם דברי קללה אכן
יכולים ח"ו
לחול על המקולל? וגם, המקור למשפט העממי "מי שאומר על אחרים הוא בעצמו" (יהדות ואקטואליה)
ספרו של רבי אליעזר פאפו, דמשק אליעזר, אוצר בתוכו חידושים רבים בתחומים שונים, החל מפסקי הלכה ודברי אגדה ומוסר ועד לדקדוקים בנוסח התפילה וטעמי המצוות - הכל מסודר לפי סדר אלף בית | במאמר זה נשפוך מעט אור על ספרו זה בפרט ועל דמותו רבת ההוד בכלל | מאמר לרגל יום השנה (יהדות)
בפרשת השבוע,
ויחי,
יעקב משכל את ידיו טרם
יברך את אפרים ומנשה,
אך יוסף אומר לו "לא
כן אבי, כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו"
| האם סתר יוסף את דברי
אביו או שמא הוכחה מן המציאות אינה סתירה?
(יהדות,
פרשת השבוע)