דאגה עצומה בעולם החסידות: בעקבות חולשה נוראה שתקפה את האדמו"ר מויז'ניץ השוהה למנוחה במושב אורה, אלפי החסידים נקראו להעתיר בתחנונים לרפואתו | הערב, תלמידי הישיבה יערכו תפילת רבים בעיר הקודש טבריה על ציון הרה"ק רבי נחמן מהורדנקא ביום ההילולא (חסידים)
אחרי שנעדר כשבועיים ממסירת השיעור: ראש הישיבה הגר"מ מאזוז התייחס באופן מפתיע בשיעור השבועי למצבו הבריאותי ואמר: "לפני חמשים שנה כאשר נפלתי מקומה שלישית, מי האמין שאני אחיה עוד חמשים שנה? אבל הייתה לי אמונה שיקרה לי נס. אדם שהוא מאמין, הקב"ה אומר לו: אתה מאמין בי? אני שומר אותך. אבל אני עם ייסורים. ייסורים, ועוד איך ייסורים. ועם כל הייסורים, אני בא ונותן את השיעור פעם בשבוע" | צפו (חדשות חרדים)