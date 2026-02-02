דרמה בחיפה: אישה שאגרה מאות אלפי שקלים במזומן בביתה בשל חשש מגניבות, נתקלה בחומה בצורה כשביקשה להפקידם בבנק הדואר. הבנק טען ל"הלבנת הון", אך השופטת לא השתכנעה ושלחה מסר חריף למערכת הבנקאית. כמה עלה לבנק הסירוב הלא סביר (חוק ומשפט)
החל מעוד שבוע, ב-28 בינואר, ישולמו קצבאות הנכות המעודכנות לשנת 2026 | הקצבאות עולות מדי שנה בחודש ינואר בזכות מנגנון ההצמדה לשכר הממוצע במשק | שיעור העלייה השנה, לפי תחשיבים של המוסד לביטוח לאומי, עומד על 3.4% (בארץ)
החגיגה הסתיימה בהודעת טקסט לקונית: ביטוח לאומי עצר את התשלומים לעשרות הורים החשודים במעורבות בהונאת מיליונים | בלב הפרשה: סגן מנהל בית ספר לחינוך מיוחד שחשוד כי "ייצר" ילדים אוטיסטים על הנייר | המשטרה: "החקירה בעיצומה, החומר יעבור לפרקליטות" (פלילים, בארץ)