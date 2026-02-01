בבלי

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השקעה פיננסית וביטחונית

מיליארד דולר

אצבע מאשימה

דיווח מטריד

"הוציא מדליות"

עד הסבב הבא

בונים על זה

הרוחות סוערות

שלטון והרס

חזון או אשליה

לאחר הדיונים בדוחא 
בבלי
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