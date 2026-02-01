בשבועות האחרונים מתקיימים מגעים אינטנסיביים בין איחוד האמירויות, ישראל וארה"ב, במסגרתם באמירויות שואפים לקבל לידיהם את כל האחריות האזרחית לניהול עזה | ההידברות עם ארה"ב וישראל בעיצומה, טיוטות הוחלפו וההסכם נמצא בשלבים מתקדמים (מדיני)
בעוד דונלד טראמפ מנסה להפוך את שיקום עזה למיזם עסקי יוקרתי, דרישת תשלום של מיליארד דולר מחברי "מועצת השלום" מעוררת סערה בינלאומית | השם החם ביותר במועצה העתידית טוני בלייר מסרב לגבות את המחיר (חדשות בעולם)
כשלושה חודשים לאחר הסכם הפסקת האש בעזה, ולקראת מעבר אפשרי לשלב ב׳ בעזה בקרוב, תמונת מצב מעבר לקו הצהוב בעזה מעלה תמונה ברורה: חמאס ממשיך להשתקם צבאית, להתעצם ולנסות להתחמש מחדש | אלו דרכים דרכם פועל חמאס להתעצמות ושיקום כוחו הצבאי (חדשות)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביט בעיניה של טליק גואילי, אמו של החטוף האחרון בעזה רן גואילי, והבטיח שלא ייבנו שום מגדלים ברצועה עד שרני יחזור | "היה מעודכן בפרטים הכי קטנים על רן, מהקרב בעלומים ועד לכינוי שלו" (אנשים)
ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ הסכימו ביניהם על תחילת שיקום רצועת עזה בתוככי הקו הצהוב, האזור שנחשב לנקי ממחבלים ותשתיות טרור | לפי אותו דיווח ישראלי, ראש הממשלה הסכים להתחיל בשיקום למרות שחמאס טרם הניח את נשקו (מדיני)
שלושה רבעים מהמבנים ניזוקו או נהרסו ברצועת עזה, ועלות השיקום המוערכת ע"י האו"ם עומדת על יותר מ-70 מיליארד דולר | מאחורי הקלעים, חברות קבלנים אמריקאיות כבר נאבקות כדי לשלוט בנתח השיקום והבנייה (חדשות בעולם)
קרע בין הזרוע הצבאית של חמאס עזה, ובין חאלד משעל ונציגי האחים המוסלמים השוהים בקטאר - לאחר שחצי מיליארד דולר שגויסו עבור עזה הושקעו בפועל בעסקאות נדל"ן ענקיות בטורקיה | בכיר חמאס סירב לפוצץ את הסיפור (העולם הערבי)
המגעים לעסקת חטופים נמשכים | היום דווח על מסמך אסטרטגי הנדון בדוחה שבקטאר - בו ישראל מבססת את שיחות המו"מ סביב הישארות צה"ל ליד ציר נצרים | ישראל בוחנת חלופה ביטחונית שתמנע מעבר מחבלים חמושים לאורך הרצועה | לפי הנכתב במסמך: "המטרה: להצליח להחזיר לכאן את החיים והמתים כאחד" (מדיני)