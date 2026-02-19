ב'ערוץ 14' פרסמו תוך שלושה ימים שתי כתבות נגד 'מועצת העיתונאים החרדים', לקראת כנס היסוד שיתקיים מחר בירושלים | מה עומד מאחורי ההתקפה, מה הסיפור האמיתי היוזמה - לעומת הפייק שמופץ | כל הפרטים (חדשות חרדים)
בעולם שבו מנסים לחשב ולתכנת הכל מראש, כשנכתבות אינספור תוכניות 'חומש', 'עשור' ואף אסטרטגיות לשנת 2090 - משה רבנו מלמד אותנו שברגע שבו אדם זקוק לעזרתנו, ה'חישוב' היחיד שצריך לעמוד לנגד עינינו הוא איך מושיטים לו יד (מאמרים)
יצאנו זה עתה מימי החנוכה, ימי ההודיה וההלל. המסר של הימים הללו, ושל השמחה האישית שלי, הוא אחד: השמחה אינה תלויה בכך שכל הבעיות שלנו ייפתרו. השמחה היא היכולת לבחור בטוב, להודות על נקודות האור הקיימות, ומשם למשוך את האור ולהקרין אותו הלאה (מאמרים)