תיעוד החדש חושף את חזונו הטכנולוגי של הנשיא אחמד אל-שרע, המשלב כטב"מי "שאהין" ומערכות אוטומטיות כחלק מההכנות לתרגיל "הרתעת התוקפנות" | בסרטון נראה אל-שרע משרטט את עתיד הלחימה, בו כלים בלתי מאוישים ורובוטים משתלבים עם כוחות השריון והארטילריה (העולם הערבי)
טורקיה תעביר בשבועות הקרובים סיוע צבאי לצפון סוריה, במטרה שישמש לטובת לחימה נגד חמושים כורדים בסמיכות לגבול עם טורקיה, כך דווח בשם גורמים טורקיים | לפי הדיווח, תוכנית הסיוע תכלול בין היתר מערכות הגנה אווירית, מכוניות משוריינות, ציוד ארטילרי ורחפנים (מדיני, העולם הערבי)
כלי התקשורת בסוריה דיווחו הלילה על מבצע משמעותי ביותר של כוחות צה"ל באיזור הכפרי של בירת סוריה - דמשק | על פי אחד הדיווחים, אחת המטרות שהותקפה בפשיטה, הייתה תחנת מכ"ם מסוג SK, ששייך ל"כוח 4" של צבא סוריה, וכן מחסן של טילי Igla-S (SA-18) שהיה בעבר בשימוש של חיזבאללה (העולם הערבי)
ברקע הדיווחים והתדרוכים על 'הסכם הבנות ביטחוני' בין ישראל לסוריה העומד להיחתם בקרוב, הלילה דווח כי שישה חיילים סורים נהרגו הלילה בתקיפות של כטב"מים ישראלים באזור הכפרי הסמוך לדמשק, לא נמסר מה היה היעד לתקיפה (צבא)
תוך ימים אחדים של מלחמה בהר הדרוזים, ובעיקר בא-סווידאא', מספר ההרוגים ממשיך לטפס - בזמן שהמשטר של הטרוריסט בחליפה ממשיך להזרים כוחות לאזור | במקביל, ראשי העדה הדרוזית הכריזו הבוקר על שביתה כללית ומיידית ועל ימי זעם לאור הטבח המתרחש בסוריה | לדבריהם, "אם לא תתבצע פעולה נחושה, המשבר בינינו לבין מדינת ישראל יעמיק באופן מסוכן וחסר תקדים" (חדשות)
ברקע הדיווחים המתגברים בימים האחרונים על התקדמות לעבר נורמליזציה ישראלית עם הממשל הסורי החדש, צבא סוריה החדש, פרסם היום תיעודים מטקס סיום האימונים הדיוויזיה ה-76 באקדמיה הצבאית בחאלב | בטקס הסיום השתתפו כוחות חיל רגלים רבים, יחידות צלפים מוסוות, לצד כלים צבאיים רבים ומסוקי חיל האוויר (העולם הערבי)