לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע, ערך נכדו, הרה"צ רבי חיים יוסף בידרמן, רב החסידות בבני ברק, את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו של בעל ההילולא - המקום בו עבד את קונו בסילודין, בטבורה של עיר התורה והחסידות (חסידים)
אש בבני ברק! שמחת בית השואבה המסורתית נערכה בחול המועד בבית המדרש לעלוב בעיר, בראש המעמד פיזז רב בית הכנסת, המשפיע הגה"צ רבי חיים יוסף בידרמן אב"ד לעלוב, אליו הצטרף אחיו המשפיע הגה"צ רבי נחמן בידרמן מירושלים. השניים סחפו את הקהל בריקודים סוערים, כשהם אוחזים לפידים בוערים – זכר לשמחת המקדש | הצלם יהודה פרקוביץ מגיש גלריה מרהיבה (חסידים)
בקריאת הקודש של האדמו"ר מצאנז התאספו כלל 'בעלי היכולת' של החסידות ל'ועידת נאמנים' מיוחדת, לטובת ביסוס קרן עולם התורה לישיבות והכוללים של החסידות בארץ | במעמד נשא האדמו"ר את המשא המרכזי, וכן המשפיע הרה"צ רבי חיים יוסף בידרמן | צפו בתיעוד (חסידים)
במלאת עשרים וארבע שנים להסתלקותו של האדמו"ר רבי אלתר אלעזר מנחם בידרמן זצ"ל מלעלוב בני ברק, אביהם של האחים המשפיעים החסידים לבית בידרמן, ערך בנו הגה"צ רבי חיים יוסף בידרמן אב"ד לעלוב ב"ב סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו של בעל ההילולא, בהשתתפות אחיו הרבנים הגאונים המשפיעים, ורבני המשפחה | במהלך הסעודה הרחיבו במשנתו של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו (חסידים)