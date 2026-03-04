פרויקט ענק בשווי 16.16 מיליארד דולר מתכנן להקים את ה-"Freedom Ship" – עיר צפה המונעת באנרגיה גרעינית שתאכלס 80,000 תושבים ותיירים | המגה-מבנה, באורך של כקילומטר וחצי, יקיף את כדור הארץ ללא הפסקה ויציע חיים אורבניים מלאים בלב האוקיינוס (חדשות בעולם)
מחקר חדש מגלה כי זחלי פרפרים המשתייכים למינים החיים בשיתוף פעולה עם נמלים אינם מסתפקים רק בחיקוי כימי - הם גם “מדברים” בשפת הקצב של הנמלים | באמצעות תנודות זעירות ומדויקות, הם מצליחים להשתלב, לזכות להגנה, ואף לקבל מזון | התגלית משנה את תפיסת החוקרים על תקשורת מורכבת בטבע - ומראה שגם יצורים חסרי מוח מפותח יודעים לשמור על הקצב (בעולם)