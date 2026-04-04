האדמו"ר מצאנז ז'ימגראד ערך אמש (שלישי) סעודת הילולא, במלאות י"ט שנים להסתלקותו לשמי מרום של זקינו האדמו"ר בעל ה'אריה שאג' זצ"ל | בעריכת השולחן השתתפו כלל החסידים, לצד שורה ארוכה של אדמו"רים ורבנים שפיארו את שולחן המזרח לכבודו של בעל ההילולא הרם. ביניהם נצפו: האדמו"ר מביטשקוב. הגה"צ המשפיע רבי חיים יוסף בידרמן. הרה"צ רבי אשר רוזנפלד. הרה"ג רבי יעקב יהושע אנגלנדר, ראש ישיבת מכנובקא בעלזא. ועוד (חסידים)
לבוש בבגדי שבת לתפארה, הדליק האדמו"ר מצאנז ז'מיגראד את נרות החנוכה בחנוכייה המפוארת שהוריש לו אביו האדמו"ר בעל ה'ביכורי חיים' זצ"ל בירושה | בסיום המעמד המרומם, בו זכו החסידים לשמוע את האדמו"ר משתפך בפיוטים אל מול פני המנורה בנוסח המלבב, עבר הקהל לקבלת 'חנוכה געלט', זאת לאחר שזכו להסב בצילו במסיבת חנוכה מפוארת (חסידים)
קהל רב של חסידי ואוהדי בית צאנז ז'מיגרד השתתפו בליל כ"א כסלו בטיש הילולא שערך האדמו"ר מצאנז ז'מיגרד, בבית מדרשו בבני ברק לרגל יומא דהילולא קדישא של אביו האדמו"ר בעל ה"ביכורי חיים" זצוק"ל | החסידים, שהתאספו לפני שבוע לחגוג שמחת אירוסי בנו האחרון של האדמו"ר זצ"ל, הגיעו שוב, וזכו לקבל שיריים מהדגים מידי הרבי | במהלך ההילולא האציל הרבי ברכת קודש לכל הנאספים, וכיבד את האדמו"רים מטמעשוואר ומחוג חתם סופר לשאת דברים | בטיש שולבה גם שמחת הוואכט נאכט לרגל הולדת הנכד לבעל ההילולא, בן לחתנו רבי מרדכי מוזס | בסיום הטיש עלה האדמו"ר בראש קהל חסידים לפקוד את הציון הקדוש במרומי הר הזיתים בירושלים (חסידים)
קהל המונים חגג אמש (שני) בקול ששון וקול שמחה את שמחת אירוסי הבחור היקר והחשוב בנש"ק הרב שלמה שמחה הלברשטאם, בנו האחרון של האדמו"ר בעל ה'ביכורי חיים' מצאנז ז'מיגראד זצ"ל, שהתארס למזל טוב עב"ג הכלה בת הרב שמעון קניג מקריית צאנז בנתניה | בשמחה שנערכה במרכז החסידות ברחוב מינץ בבני ברק, נהרו מאות חסידים ואוהדים מכל רחבי הארץ, ועל צבאם אדמו"רים ורבנים נעלים ומכבודים שחלקם אף הגיעו לבושים בבגדי שבת לרגל השמחה הגדולה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
שנתיים וחצי לאחר נישואי האדמו"ר הנוכחי, שוב נשמע קול ששון וקול שמחה בחצה"ק צאנז ז'ימגראד, כאשר אחיו של האדמו"ר, בנו האחרון של האדמו"ר ה'ביכורי חיים' זצ"ל התארס למזל טוב | מאות חסידים צפויים להגיע למסיבת הלחיים שתיערך הערב במרכז החסידות ברחוב מינץ בבני ברק (חסידים)
במעמד התשליך שערך האדמו"ר מצאנז ז'מיגראד על גדות נהר הירקון, הרעיד הרבי את הדגים שבים ואת החסידים הרבים ע"י תקיעת השופר כפי מנהג אבותיו הקדושים | פרחי החסידים הציבו במקום מבעוד מועד סטנדר ומפה כיאה והאדמו"ר השליך את העוונות יחד עם כל החסידים שחזו במעמד (חסידים)
לרגל הילולת אבי שושלת חצה"ק צאנז ז'ימגראד, הרה"ק רבי סיני הלברשטאם זי"ע, ערך נכדו ממלא מקומו האדמו"ר מצאנז ז'מיגראד את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו בבני ברק | במהלך הסעודה חילק האדמו"ר שיריים לחסידים מהדג הענק כפי המסורת, ונשא אמרות קודש במשנתו של בעל ההילולא | במעמד השתתפו גלריה מכובדת של רבנים, שחלקם אף נשאו דברים לזכרו של האי צדיק (חסידים)
אדמו"רים רבנים, וכן קהל מכובד השתתפו ונטלו חלק בשמחת אירוסי החתן, נין האדמו"ר בעל ה"אריה שאג" מצאנז ז'מיגרד זצוק"ל, בן לנכדו הרב חיים יהודה רייך, חתן הרה"ג ר' דוד נחמן רוטנר, עב"ג הכלה בת הרב יהודה טאובר, חתן הגה"ח ר' אברהם שכטר מירושלים (חסידים)
האדמו"ר צאנז ז'מיגראד ערך השבוע סעודת הילולא לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע | במיטב מסורת החסידות הביאו החסידים דג ענק לשולחן לפני האדמו"ר שממנו חילק שיריים לכל הקהל | בסעודה השתתפו האדמו"ר מטעמשוואר, והגאון רבי יצחק שמואל שווארץ רב בית הכנסת חסדא, שנאמו במשנת בעל ההילולא (חסידים)
תיעוד מראות חג הפסח בחצרות זוטשקא וצאנז זימגראד | בשתי החצרות התרוממו החסידים בזמירות שירות ותשבחות למלך ק-ל חי וקים במהלך ימי החג בצילם של האדמו"רים | איתי קצב ביקר בהיכלי הקודש וחזר עם תיעוד מרהיב (חסידים)
בערב שבת וחג, בשעת שריפת חמץ, לקח הצלם איתי קצב את המצלמה, ויצא לתעד אדמו"רים ורבנים במעמד נשגב ונעלה זו בשריפת החמץ הן הגשמי והן החמץ שבלב כידוע ליודעי חן | כאן בגלריה תסיירו ליד כבשן האש בסקולען, להבות קודש בזוטשקא, בהמשך ליד הפח הקטן של ז'ימגראד, וכלה בשריפת החמץ השכונתי של רמת אהרן | יצאנו לסיור (חרדים)
בשיכון סאטמר בב"ב נערכה שמחת בר מצווה לנין האדמו"רים מצאנז ז'מיגרד ומשכנות הרועים זצ"ל בן לנכדם הרה"ג ישראל דירנפעלד, בשמחה השתתפו אדמו"רים רבנים וקהל רב שהגיעו לאחל מזל טוב | האדמו"ר מצאנז ז'ימגראד נכנס לחנות ספרים סמוכה והביא דורון דרשה לחתן המצוות כנהוג (חסידים)
שבתא דריגלא הייתה מנת חלקם של חסידי צאנז זימגראד ששהו בצל הקודש של האדמו"ר, לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו בלידת בתו הבכורה למזל טוב ובשעה טובה ומצלחת | בצאת השבת ערך הרבי סעודת מלווה מלכה רבתי, והודה לה' על רוב רחמיו וחסדיו | צפו בתיעוד (חסידים)
שמחה גדולה בחצה"ק צאנז זמיגראד, האדמו"ר שנישא לפני כשנה וחצי, חבק הבוקר את בתו הבכורה למזל טוב | אורחים רבים צפויים לשבות בצל האדמו"ר בשבת הקרובה לחגוג את שמחת הקידושא רבא | וחסידים ברינה יגילו (חסידים)