ניו זילנד קראה לציבור לסייע באיתור קינים של הצרעה האסייתית צהובת-הרגליים, מין שהתחיל לפלוש למדינה לאחרונה | ניו זילנד מפעילה מדיניות מחמירה בנוגע לייבוא חרקים ומזיקים, כדי לשמור על האיזון העדין של המערכת האקולוגית המקומית | עד כה פלשו כעשרים מלכות צרעה למדינה (בעולם)
הקאקאפו הוא תוכי לילה כבד שמקורו הוא בניו זילנד, הוא נחשב לבעל תכונות יוצאות דופן בעולם העופות: הוא התוכי היחיד שאינו מסוגל לעוף, הגדול והכבד ביותר בין בני משפחתו, ואחד המינים בעלי תוחלת החיים הארוכה ביותר, לעיתים עד 90 שנה | סקירה מרתקת (מעניין, בעולם)
ראש ממשלת ניו זילנד תקף היום את ראש הממשלה נתניהו, ברקע המלחמה הנמשכת ברצועת עזה למורת רוחן של מדינות המערב | ניו זילנד עדיין מסתפקת אם להצטרף לאוסטרליה ולהכיר במדינה פלסטינית בעצרת האו"ם בספטמבר (מדיני)
ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי הודיע הבוקר כי מדינתו תכיר במדינה פלסטינית במהלך העצרת הכללית של האו"ם בספטמבר | אלבניזי אמר כי המדינה העתידית תהיה "הזדמנות לממש הגדרה עצמית לעם הפלסטיני", אך חמאס לא יוכל להיות חלק ממנה | בתוך כך, שר החוץ של ניו זילנד אמר כי הקבינט במדינתו יקבל החלטה ביחס להכרה במדינה פלסטינית, וכי זו תוצג במהלך מושב העצרת הכללית (מדיני)
נוסעת נעצרה היום בניו זילנד אחרי שעלתה לאוטובוס עם מזוודה שבה החביאה פעוטה בת שנתיים | הפעוטה, שסבלה מחום, נמצאה לאחר שנוסעת ביקשה לפתוח את תא המטען באוטובוס שבו הייתה המזוודה שלה, הנהג הבחין במזוודה זזה - ונדהם לגלות בתוכה ילדה קטנה (בעולם)
אנדרו ביילי, שר המסחר של ניו זילנד, הודיע על התפטרותו לאחר שהניח את ידו על זרועו של עובד במהלך דיון סוער – אירוע שתואר כהתנהגות שתלטנית | מדובר בתקרית שנייה שמעוררת סערה, לאחר שבאוקטובר האחרון ספג ביקורת קשה בעקבות התבטאות פוגענית כלפי עובד יקב (חדשות, בעולם)
הפרי הקטן והשעיר שכבש את העולם מציע הרבה יותר מטעם נהדר: עושר של ויטמינים ומינרלים, תרומה לשיפור השינה ובריאות הלב, ויכולת להשתלב במגוון מתכונים. גלו את כל הסודות של הסופר-פרי שהגיע מסין, התאזרח בניו זילנד, וכעת מככב במטבחים בכל העולם (בריאות)