לרגל התחלת לימוד סדר טהרות בדף היומי במשניות, נכנס יו"ר הארגון ר' שמואל הלפרין אל מעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, לקבל ברכת קודשו • במהלך הביקור פסק הגר"מ שטרנבוך כי גם ילדי החמד יכולים להתמיד בלימוד במסכת זו, ולא רק מבוגרים • צפו בתיעוד (חרדים)
שמחה של תורה: גדולי ישראל וראשי ישיבות השתתפו במעמד הסיום המרגש של תלמידי ישיבת 'ברית יעקב' ובחורים מישיבות נוספות שסיימו את סדר מועד • במעמד פצחו הרבנים בריקוד נלהב וחנכו את משרדי הארגון של יוזם הרעיון, הרב שמואל הלפרין (חרדים)
בשיא ימי החנוכה, התכנסו למעלה מאלף אבות ובנים למבצע לימוד חסר תקדים, בסיומו נחגג סיום הש"ס מספר פעמים בערב אחד • האורח המיוחד, ראש הישיבה הגאון רבי יצחק אזרחי ריתק את הילדים • צפו בתיעוד המרהיב (חרדים)
חבריו לכיתה של הילד אריה לוי ז''ל בן ה-9 וחצי שנהרג שבוע שעבר בתאונה מחרידה בבני ברק, הגיעו לבית הוריו ולמדו לזכרו משניות בעל פה במעמד רבה של 'רמת אהרן' וראש בד"ץ 'הליכות משה' הגאון הרב שבתי לוי ומנהל תלמוד תורה 'אור גאון' הרב פדידה | צפו בתיעוד המרגש (חרדים)
מאות תלמידי כיתות ג' מתלמודי התורה דחסידי סאטמר בקריית יואל במונרו החלו בלימוד משניות. לכבוד המאורע הופיע בפניהם האדמו"ר מסאטמר ולמד עמם את המשנה הראשונה בחייהם במסכת ברכות. בהמשך נשא הרבי דברות קודש, וילדי החמד עברו להתברך | צפו בתיעוד המרגש (חסידים)
שעה של קורת רוח הייתה מנת חלקו של האדמו"ר מסאטמר, עת צעד בערב חורפי כשכפור עז בחוץ, אל תוככי בית המדרש שע"י התלמוד תורה בקריית יואל במונרו, שם נאספים מדי ערב מאות תלמידים לשקוד על תלמודם במסגרת חברת המתמידים 'רץ למשנה', האדמו"ר סייר בין שורות הלומדים, ושאב מלוא חופניים נחת דקדושה מפרי עמלו (חסידים)