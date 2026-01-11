בבלי

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תיעוד מרהיב

ניצחון האורה 

משנה, אותיות 'נשמה'

אני אוהב אותם

מסורת של דורות

ובהם נהגה יומם ולילה
בבלי
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