מאות חסידי סאטמר בבני ברק התכנסו אמש לסעודת הודאה לציון יום הצלת האדמו"ר הרה"ק בעל ה'דברי יואל' מסאטמר זי"ע | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה, הגאון רבי צבי פרידמן, ממנהיגי הפלג הירושלמי, שאף נשא דברים ברום שיטתו של הרה"ק מסאטמר זי"ע, להיבדל מהקשר עם המדינה הציונית (חסידים)
במעונו המיתולוגי והנוסטלגי של האדמו"ר בעל ה'דברי יואל' מסאטמר זצ"ל, בקריית יואל שבמונרו, נאספו יחדיו 16 מזקני חסידים, שזכו בשנות בחרותם לעמוד ולשרת בקודש פנימה, כ'הויז בחורים' אצל האדמו"ר זצ"ל שעלה למרומים בשנת תשל"ט | צפו בתיעוד מהשעות הנעלות בצילם של זקני החסידים (חסידים)