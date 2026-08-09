אלפי בני אדם נטבחו על ידי מיליציות של ארגון הטרור RSF בסודן, כאשר הארגון השתלט על העיר אל-פאשיר שבדארפור | אזרחי העיר מנסים להימלט, אך חלק גדול מהם מוצאים להורג בבריחתם מן העיר | אלפי פליטים הגיעו לעיר במרחק עשרות קילומטרים מאל-פאשיר, חלקם ילדים קטנים (בעולם)
בכירה באיחוד האירופי התבטאה היום באופן חסר תקדים על המלחמה בעזה, ואיימה על ההשלכות של המלחמה בחמאס | הבכירה הזכירה גם את האפשרות שהסכמי הסחר בין ישראל לאיחוד האירופי יתבטלו אם תרחיב ישראל את פעילותה בעזה (חדשות)
השגריר הישראלי ביוון, נועם כ"ץ, תקף את ראש עיריית אתונה על רקע גרפיטי אנטישמי בעיר | לדבריו, העירייה לא מגנה כראוי על תיירים ישראלים ואינה מטפלת במפגעים | בתגובה, ראש העיר האשים את ישראל בפשעי מלחמה בעזה ודחה את הביקורת |לדבריו, מספר הישראלים שמקבלים ויזת זהב רק גדל (מדיני)
ענקית הטק מיקרוסופט מצנזרת מיילים של עובדים, וחסמה הפצה של תכתובות שמכילות את המילים "פלסטין", "עזה" ו"ג'נוסייד" בתוך החברה ומחוצה לה – כך דווח היום | בחברה אישרו את הפרטים, ואמרו שהמהלך נועד להפחית את התפוצה הפנים-ארגונית של "אימיילים בנושאים פוליטיים" (בעולם)
בשבועות האחרונים נחשפו אזרחי ישראל לקרן עלומה בעולם הרודפת אחרי חיילי צה"ל המטיילים במדינות שונות בעולם ומגישות כנגדם תלונות בבתי המשפט המקומיים | מי אלה האנשים שמאחורי הקרן, ומי מממן אותה? | וגם: אלו כלים יש בידי ישראל להילחם בתופעה? | סקירה (מגזין, בעולם)