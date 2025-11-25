ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הודיע כי מצא גופת חלל חטוף באזור נוסייראת שבמרכז רצועת עזה, אך לא החזירו לישראל תשובה האם הגופה תוחזר, רק אחרי הלחץ שהופעל בישראל, הודיעו ארגוני הטרור כי הם יחזירו את הגופה בצהריים (חדשות בארץ)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נחת הבוקר בישראל כדי לחגוג ולציין את שחרור החטופים וההסכם עם ארגון הטרור חמאס | בסביבות השעה 10:00 בבוקר נחת מטוס ה'אייר פורס 1' בנמל התעופה בן גוריון, ממנו יצא כעבור דקות נשיא ארה"ב (חדשות, מדיני)
בנאום שנשאה הערב החטופה ששבה בכיכר החטופים, היא סיפרה: ״החוויה שם אחרי כל כך הרבה זמן, היא שוויתרו עלייך. וזה כאב שלא ניתן להסביר במילים. ואני לא פוליטית, וכמו שאמר אלי שרעבי, זה לא שמאל או ימין, זה ישר. אנחנו לא יכולים לוותר עליהם. החברה הישראלית לא תתחיל את דרכה החדשה עד שלא כל החטופים, החיים והחללים יהיו פה״ (חדשות)
בעקבות הונאת חמאס בהחזרת גופה של אשה עזתית במקום שירי ביבס הי"ד, בצמרת המדינית של ישראל החליטו לעכב את שחרור האסירים שהיו אמורים לצאת מבתי הכלא במסגרת העסקה | רה"מ נתניהו מכנס דיון ביטחוני שם יוחלט על הצעדים הבאים בענין (חדשות)
לאחר שחמאס עשו בתחילת השבוע שרירים, בנוגע לקיום ההסכם ושחרור החטופים, וברקע ההצהרות על "גיהנום שיפתח" ודד ליין ברור שהציב נשיא ארצות הברית, נראה שחמאס מתקפל והוא מודיע הבוקר בערוץ רשמי שלו, כי ישראל עמדה בהתחייבות ונתנה סיוע הומניטרי, ולכן העסקה תתבצע השבת, כפי ההסכם (חדשות)
אור לוי, אוהד בן עמי ואלי שרעבי, שוחררו לפני מספר שעות - במהלך שבת קודש מהשבי האכזרי של חמאס בעזה, החטופים חזרו במצב מזעזע וקשה, בישראל עלתה ביקורת חריפה ובמשרד ראש הממשלה אמרו כי לא יעברו על כך בשתיקה לארגון הטרור (אקטואליה)
שלושה חודשים לאחר פיטוריו על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון לשעבר יואב גלנט פותח הכל בסבב ראיונות, בו הוא חושף את דעתו ויחסיו עם נתניהו ושותפיו לקואליציה, לצד השאלות הקשות על מחדל השבעה באוקטובר וניהול המלחמה בניצוחו (פוליטי)
ראש הממשלה הנערך בשעות אלו לפגישתו המכרעת עם הנשיא טראמפ, בה ידונו על גורלו של המזרח התיכון, הורה מוקדם יותר למשלחת הישראלית לצאת שוב לקטאר כדי לקדם את השלב השני בעסקת החטופים | לפי דיווח של מקורות מהבית הלבן, טראמפ ונתניהו משדרים על אותו גל בנושא החזרת החטופים ומניעת החמאס מלחזור ולשלוט ברצועת עזה (חדשות, מדיני)
עצירת המלחמה ברצועה; ההתנגדות לעסקת החטופים; האיום שאם ישראל לא תשוב למלחמה - סיעתו תפרק את הממשלה; הביקורת שלו על הקמת ועדת חקירה ממלכתית; אי ההכרה בשופט יצחק עמית כנשיא העליון וסערת חוק הגיוס | ח"כ שמחה ורטמן, יו"ר ועדת החוקה, בריאיון מקיף לישי כהן (פוליטי)
אי אפשר לעצור את הדמעות ואת ההתרגשות: אחרי 471 ימי געגוע, שלושת החטופות שהשתחררו היום מהשבי הנורא של חמאס, נפגשו בבית החולים עם בני המשפחה שלהן | "מצבן הרפואי של שלוש השבות מאפשר לצוות הרפואי לדחות את הטיפול ולאפשר להן להתאחד עם המשפחות", נמסר מביה"ח | (בארץ)
שחרור החטופות פורסם בהרחבה בכל כלי התקשורת הגדולים והחשובים ביותר בעולם - רובם אף נתנו לאירוע כותרת ראשית | בין הדיווחים על הפסקת האש בעזה לעסקה עם חמאס, שחרור החטופות זכה לכותרות גדולות בכל שערי העיתונים | בניגוד לכלי התקשורת הישראלים, הקפידו כלי התקשורת הבינלאומיים לסקר את שחרור החטופות בקונטקסט אחר (חדשות, בעולם)