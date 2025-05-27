בפוסט שפרסמה היום, בין ניתוח לניתוח, השמיעה שורדת השבי רומי גונן זעקה עבור החטופים שעדיין בשבי: "האשמה והחרדה מלווים אותי. ההחלמה שלנו היא איטית, היא כואבת והיא בעיקר עצובה. נורא קל להסתכל מהצד ולהגיד שאנחנו נראים טוב אבל לאף אחד אין מושג מה קורה מבפנים" (חטופים)
משפחת לשם גונן ביקרה מספר פעמים במעונו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו, והאמא, מירב, אף נועדה עם הרבנית לנדו לשיחות ממושכות | הרבנית, שסיפור החטופים נגע מאוד ללבה, הרבתה בתפילה עבורם ועודדה וחזקה את המשפחות | עם שחרורה של רומי גונן מהשבי הגיע אב המשפחה אל הרבנית, שביקשה להעביר מכתב מרגש לרומי לצד ספר תהילים | המכתב והשיחה (חרדים)
שורדת השבי, רומי גונן, ששוחררה השבוע לאחר 471 ימים במנהרות חמאס ברצועת עזה, התייחסה לראשונה לשחרור: "התפילות והכוחות ששלחתם ליוו אותנו לאורך כל הדרך ועזרו לנו להאמין שהסיוט הזה בסוף יגמר, בעזרת השם נמשיך לקבל בשורות טובות בשבועות הקרובים. יש חיים אחרי המוות" | מרגש (חדשות, ארץ)
יממה לאחר שחרורן של אמילי דמארי, רומי גונן ודורון שטיינברכר מהשבי הקשה והאכזרי בידי החמאס בעזה, נחשפות עדויות ראשונות, מצמררות ומזעזעות, של החטופות על מה שהן חוו בשבי והתקופה הקשה שעברו | המעבר בין עשרות מקומות מסתור, הטיפול הרפואי ללא הרדמה והפחד ברגעי השחרור בעזה (אקטואליה)
ביממה שאחרי שחרורה של רומי גונן משבי ארגון הטרור חמאס בעזה, לאחר 470 ימים של אכזריות ורוע בלתי נתפסים, נחשף הקשר שניהלה אמה, מירב לשם גונן, עם גדולי ישראל ובני הציבור החרדי - קשר שמחד חיזק אותה באמונה עזה ומאידך הוביל לתפילות למען בתה ולתמיכה החרדית בעסקה | כל הפרטים (חרדים)
אי אפשר לעצור את הדמעות ואת ההתרגשות: אחרי 471 ימי געגוע, שלושת החטופות שהשתחררו היום מהשבי הנורא של חמאס, נפגשו בבית החולים עם בני המשפחה שלהן | "מצבן הרפואי של שלוש השבות מאפשר לצוות הרפואי לדחות את הטיפול ולאפשר להן להתאחד עם המשפחות", נמסר מביה"ח | (בארץ)
לאחר 471 יום במלתעות החמאס, בסבל נוראי בגוף ונפש, היום שוחררו שלושת החטופות הראשונות בעסקה, בדרך אל החופש, אל החיים השפויים והבריאים | סיכום מרגש מהרגעים הדרמטיים של השחרור והחזרה הביתה - לישראל, שלב אחר שלב | וּפְדוּיֵי ה' יְשׁוּבוּן וּבָאוּ צִיּוֹן בְּרִנָּה וְשִׂמְחַת עוֹלָם עַל רֹאשָׁם (חדשות)