בג״ץ קבע כי יש לספק לאסירים ביטחוניים מזון בכמות ובהרכב המתאימים לבריאותם | ההחלטה עוררה תגובות חריפות מצד אישי ציבור וארגוני נפגעי טרור, שטענו כי מדובר בהעדפה למחבלים על פני החטופים והמשפחות השכולות | השר בן גביר: "לרוצחים יש בג״ץ, לחטופים אין" | השר לוין: "שופטי בג״ץ הפכו לדיאטנים עליונים" | פורום המשפחות: "יריקה בפרצוף של הנרצחים" (בארץ, משפט)
בעקבות עסקת החטופים משפחות
שכולות וארגוני נפגעי טרור עתרו לבג"ץ
נגד ההחלטה.
בית המשפט בראשות השופטות ברק-ארז,
וילנר ורונן דחה את העתירות,
תוך שהוא קובע כי מדובר
במקרה "שברור
קוצר ידו של המשפט (חדשות,
משפט)