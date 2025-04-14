פתיחת קניון ביג בגלילות והפעלתו כרגיל בשבתות וחגים הובילה לקולות מחאה גם מחוץ לציבור החרדי | כעת גדולי התורה והיראה מחריפים את המאבק וקוראים לציבור: "אין לשער את גודל חילולי השבת, יותר חמור כשהעובדים שם עושים זאת בניגוד לרצונם | המכתב המלא יפורסם בבוקר יום שישי (אקטואליה, בארץ)
ויכוח סוער פרץ היום בדיון על חוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון | ח"כ מ'יש עתיד' חשף את המזימה כשקרא להתערב בחינוך הילדים החרדים כדי שבגיל 18 ירצו להתגייס לצה"ל | ח"כ ינון אזולאי הבהיר: "אתם רוצים לגעת לנו בחינוך של ילדי ישראל, זה לא ניתן לכם" | שאר ח"כי 'יש עתיד' הצטרפו למתקפה נגד הילדים החרדים (חדשות)