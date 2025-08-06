ראש הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה תקף בחריפות ניסיונות לשנות את הציבור החרדי בכפייה • "השיח על חרדים אינו מגוון, והפוטנציאל הכלכלי הגדול ביותר טמון בציבור זה" | אסף קרא: תוכנית חומש הוליסטית במקום דילוג מעל נציגים נבחרים (חדשות חרדים)
הרשות החרדית במשרד רה"מ מקדמת שילוב נהגים חרדים כדי להוביל לשיפור משמעותי באיכות הנסיעה ובהתאמת השירות לערכי הציבור | ח"כ מקלב וראש הרשות החרדית רועי אסף מדגישים: "נהגים מהקהילה מכירים את הצרכים הייחודיים ומשפרים את חוויית הנוסעים; הפרויקט מלווה בהכשרה וליווי מקצועי" (פוליטי, חרדים)
עשרות רכזות מכל רחבי הארץ, השתתפו בתוכנית מיוחדת הנקראת "הרשות לרפא", ששמה לה למטרה לקדם אורח חיים בריא יותר בציבור החרדי | אתמול הוענקו התעודות לרכזות, שהעניקו חזרה ליוזם התוכנית, סגן השר אורי מקלב, תעודה משלהן (חדשות בריאות)