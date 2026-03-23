שעות של קורת רוח והתעלות נרשמו בצילו של האדמו"ר מפינסק קרלין, עת ערך סעודת ראש חודש ניסן מיוחדת לאברכי החסידות שנישאו בשנה האחרונה | במהלך השולחן נשא האדמו"ר משא הדרכה נדיר על בניית הבית היהודי על אדני התורה והחסידות • בסיום הטיש פצח האדמו"ר במחול נלהב עם כלל האברכים היקרים (חסידים)
במעמד מרגש ומרומם, חילק אמש הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך מעטפות "קמחא דפסחא" לאברכי כולל "תשובות והנהגות" שבראשותו | במהלך המעמד הסביר הגר"מ את פשר טרחתו האישית בסיפור ששמע לפני כשמונים שנה מפי הגר"י אברמסקי זצ"ל – סיפור החושף את כובד האחריות על כל צעד ושעל במצוות הצדקה | צפו בתיעוד מהחלוקה (חרדים)
המעצמה התורנית הגדולה בעולם התאחדה למעמד "מלכי רבנן" בהיכל ארנה בירושלים | קרוב ל-300 ראשי החבורות של הישיבה התייצבו על במה אחת | הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש, עלו במיוחד לירושלים להשתתף באירוע ולהוקיר את עמלי התורה | צפו בתיעוד (חדשות חרדים)
מרנן ורבנן גדולי הדור התכנסו לציין עשור לרשת הכוללים "חסד לאברהם" ומוסדות 'בני תורה' בביתר עילית • במהלך המעמד נשמעו דברים חוצבים על עלבונה של תורה בעת הזו • דומ"צ 'אהבת שלום' הגר"מ שוע בקריאה למנהלי המוסדות: "התשובה לקשיים היא התאמצות להגדיל את שכר האברכים" • צפו בגלריה (חרדים)
בין כל מאות הכוללים והיכלי התורה, בולט מקום אחד שוקק חיים ואהבת תורה - המיועד לעמלי תורה שראו דבר או שניים בחייהם | עשרות אברכים בגילאי למעלה מ-70 יושבים ושוקדים על תלמודם כבני ישיבה צעירים (עולם הישיבות)
מעקב 'בבלי': שנה לאחר המבחן, אברכים עדיין ממתינים לתוצאות הרבנות והדיינות, ורובם מודאגים מהעיכוב| ברבנות הראשית הגיבו לטענות הקשות: "מאז 'חרבות ברזל' גדל פי 4 מספר הנבחנים, מה שיצר עומס משמעותי על הבודקים (חרדים)
עת צרה היא ליעקב: הציבור החרדי על כל בניו, עדותיו וקהילותיו מתאחד סביב מעמד "זעקת התורה" - עצרת המיליון לחיזוק לומדי התורה בארץ הקודש | העצרת נערכת על פני כל רחובות הכניסה לירושלים בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל • "בבלי" מעביר את מראות המעמד בשידור חי (חדשות, חרדים)
בדברי חיזוק שנשא הגאון רבי יצחק זילברשטיין בהיכל כולל 'בית דוד' שהועבר בימים אלו לרמת אלחנן, בעודו עטור בתפילין לשמירה והצלה, אמר: "אנחנו פה יושבים ולומדים ומצילים את העולם, לא מפחדים מהם" | צפו בתיעוד המלא (חרדים)
ערב שבת ההילולה של התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא, שחל בכ"ו באייר, אירע נס של ממש לאברכים שעלו להתפלל בציונו בעיר עראבה שבצפון | פורעים ערבים יידו לעברם בקבוקים ואך בנס לא הצליחו לפגוע בהם | כוחות גדולים של משטרה הוקפצו למקום ואבטחו את התפילה | תיעוד (חרדים)