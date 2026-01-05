בבורו פארק התקיימה שמחת הברית לנין האדמורי"ם מסערדאהעלי, תולדות יהודה, שבט הלוי וגארליץ, ונכד אבד"ק אמונת ישראל | בשמחה השתתפו חמשת זקני רך הנימול האדמורי"ם בבגדי שבת, אשר כובדו בכיבודים השונים (חסידים)
הגה"צ אב"ד אמונת ישראל, המתגורר בארה"ב ומבקר בימים אלו בארץ הקודש לרגל חנוכת בית מדרשו הגדול בביתר, כובד אתמול (ראשון) בסנדקאות בברית לבנו של אחד מחסידיו | השמחה התקיימה במעונו של זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר | לאחר מעמד הברית נועדו שני הצדיקים למשך זמן ניכר והרחיבו בשיחת הוד (חסידים)
לראשונה מאז עלותו על כס ההנהגה הופיע הגה"צ רבי שמואל יהודה זילבר, אב"ד 'אמונת ישראל', לביקור בארה"ק, לחזק את החסידים והאוהדים, כפי שנהג זקנו לעשות מדי שנה בשנה בימי השובבי"ם | השבוע פקד האדמו"ר את ציון רבי מאיר בעל הנס, שם העתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)