בהיכל בית המדרש ספינקא ברחוב דונולו בבני ברק נחגגה אמש (ראשון) שמחת אירוסי הכלה, נכדת האדמו"ר מספינקא. הכלה בת לחתנו הרב יצחק טווערסקי, עם החתן נין האדמו"ר מרחמסטריווקא זצ"ל |רגע מיוחד נרשם כאשר האדמו"ר העניק לחתן שעון מזהב טהור, קודם שהעניק את השעון, עיין בו האדמו"ר דקות ארוכות תוך שהוא בוחן מקרוב את סימון קראט הזהב שבו | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים מבני המשפחה (חסידים)
אלפי חסידים נטלו חלק בשמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מויז'ניץ, בת לחתנו הרה"צ רבי יצחק טווערסקי, בנו של האדמו"ר מסקווירא, עב"ג החתן צאצא קודש לבית לעלוב וקרעסטיר | השמחה הגדולה נחוגה בהיכל ביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ (חסידים)
במושב אורה נחגגה אמש (חמישי) שמחת הווארט לכלה נכדתם המשותפת של האדמו"רים מויז'ניץ וסקווירא | בשמחה השתתפו משפחת המלוכה המורחבת. האדמו"ר מויז'ניץ העניק שעון זהב לחתן | את שמחת האירוסין יחגגו בשבוע הבא בהשתתפות אלפי חסידים (חסידים)