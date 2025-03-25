דריכות בפשעווארסק: בשל המצב הרפואי של הרבנית, האדמו"ר יעתיק את מנוחת הקיץ לעיר עסן שבגרמניה על מנת לשהות בקרבתה • עסקני החצר הכינו דירה מיוחדת בסמוך לבית החולים המקומי להמשך עבודת הקודש • האדמו"ר צפוי לחזור למעון קודשו לקראת חודש אלול (חסידים)
ביקור רב רושם ערך היום (שלישי) האדמו"ר מפשעווארסק זקן אדמו"רי אירופה, בבית האכסניה של האדמו"ר מבאבוב השוהה בימים אלו לביקור בקרב חסידיו באנטווערפן | האדמו"רים נועדו לשיח צדיקים שעה ארוכה, ובסיום הביקור ליווה האדמו"ר מבאבוב את האדמו"ר מפשעווארסק עד לרחובה של עיר, ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)