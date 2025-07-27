האדמו"ר מבאבוב 45 שהה במהלך תשעה באב בהרי הקאנטרי במחנה המתיבתא בקרב תלמידי הישיבה • תיעוד וסיקור מרומם מאמירת הקינות, שיעור במדרש איכה מפי אב"ד החסידות, קידוש לבנה וסיומי הש"ס של הבחורים במוצאי הצום (חסידים)
בחצה"ק באבוב 45 נערך ברוב פאר והדר מעמד כבוד התורה לרגל סיום ובחינת כל הלכות שבת ע"י לומדי הכולל, בשילוב שמחת השבע ברכות לרגל שמחת נישואי בת הרה"ג ר' מאיר יוסף אייכנשטיין ראש הכולל וחתן הגה"צ רבי יהושע רובין אבד"ק באבוב – 45 | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד באבוב 45 בשכונת בורו פארק שבארה"ב, נחוגה ברוב פאר והדר שמחת נישואי נכדת הגה"צ רבי יהושע רובין אב"ד החסידות, הכלה בת חתנו הרה"ג ר' מאיר יוסף אייכענשטיין ראש הכולל, בן הגה"צ אב"ד בערטש, עב"ג החתן בן הרה"ג ר' פנחס דכנר, בן הגה"צ ר' ישראל דאכנער אב"ד בערהאמעט, וחתן האדמו"ר מסטריזוב | צפו בתיעוד מהשמחה הגדולה (חסידים)