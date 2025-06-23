תהלוכה חגיגית וקבלת פנים נערכו אמש בביתר עילית לכבודם של האברך יעקב מוצרי והבחור יונתן ניצוצי עם שחרורם מהכלא הצבאי. רבני העיר וראש העיר נשאו דברים במעמד וחיזקו את ידי העצורים ואת עולם התורה | מעמד מרומם בצומת מעזריטש-מהרי"ץ | צפו בתיעוד (חרדים)
במעמד רבני העיר ביתר, ובראשות האדמו"ר מזוויעהיל וגאב"ד זוועיהיל, התקיימה אמש (מוצ"ש וארא), מעמד כבוד התורה וחלוקת תעודות בישיבת 'בית מרדכי' זוועהיל לבחורים שנבחנו על כל מסכת בבא מציעא | האדמו"ר ערך סעודת מצווה מלכה לפני התלמידים, ונשא אמרות קודש, כן נשאו דברים גאב"ד זוועיהל, והגאון רבי חיים וייס רב העיר ביתר (ישיבות)