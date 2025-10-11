בבני ברק נחגגה השבוע שמחת נישואי בת הרה"ג ר' שלמה לעמברגר, רב חסידי מאקאווא בנתניה, חתן האדמו"ר מקאלשיץ, עב"ג החתן בן הרה"ג ר' משה בראנדסדורפער מו"ץ בבד"ץ ה'עדה החרדית' | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים נעלים מבני המשפחה והעיר (חסידים)
הזמר ליפא שמלצר מארה"ב השוהה בימים אלו בארה"ק, נכנס בערב החג למעונו של מורו ורבו, הגה"צ גאב"ד מאקווא, בכדי להעניק לו גביע מכסף טהור לכבוד החג. במהלך הביקור המרגש, הפתיע הגאב"ד את ליפא והעניק לו בחזרה מתנה יקרת ערך - את גביעו האישי שהיה משתמש בו עד כה בכל שבת, תוך שהוא מאציל עליו את הברכה "כוס ישועות אשא" • צפו בתיעוד (חסידים)
במעמד נשגב ומעורר לבבות, הגיע אמש (מוצאי שבת שובה) הגה"צ גאב"ד מאקאווא, לאמירת סליחות ב"מערת המכפלה" שבעיר האבות חברון, לעורר זכות אבות לקראת ימי הדין הבאים עלינו לטובה | מסביבות של הגאב"ד התקבצו המוני חסידים ומעריצים מכל רחבי הארץ, שבאו לשפוך שיח ולהעתיר בתפילה יחד עם הצדיק במקום הקדוש, בו טמונים אבות האומה – אברהם, יצחק ויעקב ע"ה (חסידים)
במלאות עשור להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר בעל ה'חכמת אליעזר' מסערט ויז'ניץ זצ"ל, ערך בנו ממלא מקומו, האדמו"ר מסערט ויז'ניץ את השולחן הטהור בהשתתפות אלפי חסידים, והאדמו"רים מנדבורנה צפת, מאקאווא, ואב"ד החסידות בירושלים | במהלך הטיש סיים הרבי את הש"ס, ונשא דברים במשנתו הבהירה של בעל ההילולא זי"ע (חסידים)
הגה"צ גאב"ד מאקאווא שהגיע לשבות בקריית בעלזא לקראת שבת שבע ברכות, הגיע בשעה האחרונה לתפילת מנחה על יד שריד בית מקדשנו הכותל המערבי'. לאור המצב הביטחוני קבע הגה"צ את מקום תפילתו בקשת וילסון, בצד הצפוני של הכותל, ולא ברחבת הכותל השוממה | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד מאקאווא בבני ברק, התאספו השבוע קהל נכבד למעמד 'קביעת מזוזות' להיכל התורה 'בית מרדכי אהרן', שנבנה ברוב פאר והדר | במעמד השתתפו הגה"צ גאב"ד מאקאווא והגאון רבי שרגא שטיינמן | צפו בתיעוד (חרדים)
מאות חסידי תולדות אברהם יצחק, השתתפו אמש (שני) בעריכת השולחן לכבוד פסח שני, שערך האדמו"ר בקריית החסידות 'שיכון מעזריטש- הר יונה' שם שוהה למנוחה בימים אלו | בטיש השתתף גם האורח הרם הגה"צ גאב"ד מאקווא שכובד בכבוד מלכים לשבת לצידו של האדמו"ר על כסא מפואר | צפו בתיעוד (חסידים)
לרגל ימי ספירת העומר, הגיע הגה"צ גאב"ד מאקווא לביקור בהיכל בית מדרשו הגדול באשדוד | הגאב"ד התפלל תפילת ערבית יחד עם כל הקהל, ובהמשך זכו הנוכחים לשמוע קולו בקודש בעת 'ספירת העומר' בנוסח המלבב | בסיום התפילה עברו הקהל לברכת שלום (חסידים)