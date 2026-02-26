השבוע התקיים מעמד פתיחת בית הוראה "שולחן ערוך בטהרה" בשכונת רמות ד' בירושלים להלכות טהרה בנשיאות הגאון רבי יעקב שכנזי, מו"צ העדה החרדית הספרדית, ורבי רפאל שרבאני, ראש מוסדות "שולחן ערוך" י-ם | במעמד שולבה גם פתיחת מכון "ללמוד וללמד" להלכות שעטנז, מילה, ספרות ושחיטה בנשיאות הגאון הרב כתריאל ניסים חיות, ראש בית המדרש "היכל ניסים" (חרדים)
גדולי ישראל בראשות ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו וראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן השתתפו במעמד חנוכת בית הוראה החדש שע"י בית הכנסת לדרמן בראשות המרא דאתרא הגאון רבי מנחם מנדל לובין | גדולי ישראל נשאו דברים נרגשים במעמד הייחודי (חרדים)