חברי הכנסת החרדים התפארו בתום לילה ארוך בהישג הכביר לטענתם שהביאו לציבור החרדי, בהסכמות על חוק גיוס שייתן מענה לשיטתם להמשך קיומו של עולם התורה | ה"הישג" מונה בין היתר: הפיכת בני התורה לקבוצת אפרטהייד שאינה יכולה להוציא רישיון נהיגה, אינה יכולה לעזוב את הארץ, ואשר שבניה מנושלים מכל קצבה או תקציב - כולל של ביטוח לאומי עבור בני האברכים | ליברמן לא היה עושה זאת טוב יותר (דעה)
האדמו"ר מסאטמר ערך סיור נרגש בשעות הבוקר המוקדמות בערב שבת האחרון, בבית מדרשו הגדול בווילאמסבורג, תוך שמביע קורת רוחו המרובה מהמחזה המשובב לב ונפש של אלפי יהודים הוגים בתורה הקדושה | צפו בתיעוד הנרגש (חסידים)