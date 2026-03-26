עוד בטרם טופל כבוד המת בזירת האסון, פרץ מחול שדים ציבורי בשאלת 'מי אשם?' | מלבד האשמים ה'טבעיים' בזירה, קרי: הנהג, המפגינים והמשטרה, הופנו אצבעות מאשימות כלפי כל העולם (כמעט) | העובדה שהנהג ערבי - סיבה לאשמה, חברת האוטובוסים שהעסיקה אותו - גם היא אשמה, ועד כמובן נתניהו והפוליטיקאים החרדים | אפילו הסיסמא הנואלת 'נמות ולא נתגייס' גם היא כבר אשמה | מתי נבין שפסטיבל ההאשמות הזה לא מקדם אותנו לשום מקום - ובוודאי שלא ימנע את האסון הבא? | טור דעה (חרדים)
ביום שכולנו אבלים על חורבן בית חיינו, מקום השראת השכינה והקירבה לה' יתברך, ישנם אלפים הכמהים לבית משלהם, והכאב מלווה אותם יום יום שעה שעה | הזמן הזה והיום הזה הוא מסר וקריאה כללית ואישית לציבור ולשדכנים - יש לכם מה לעשות עבורם! (דעות)
כמו במלחמה, זה מתחיל באיומים שנתפס בצד החזק כאיומי רהב. זה ממשיך בטפטופים שזוכים להכלה "כי לא שווה לשבור את הכלים על בלונים" | מעצרו של תלמיד הישיבה מפתח תקווה - על אף שחרורו המהיר (לא עריק מספיק זמן) היא לא קריאת השכמה לפוליטיקאים החרדים - משום שקריאת ההשכמה הייתה כבר במעצרם של שלושת המפגינים • "על חברי הכנסת החרדים לקחת בחשבון דבר אחד: זו לא שעת המבחן שלכם להסדיר את מעמדם של תלמידי הישיבות, אלא שעת המבחן שלכם כגב הפוליטי היחיד שיש לעשרות אלפי העריקים החדשים במגזר" | חרדים, דעות)
מתלמידיו של אברהם אבינו: ברית הגורל היהודית של דוד שמוליק – עם הנשיא קנדי, מלכת אנגליה, ואימו ע"ה | איש הציבור ואמן המילה הכתובה יהודה סולובייצ'יק בטור נוגע ומרגש על הדוד שמוליק, שאמנם לא היה בשואה, אך נחשב ניצול שואה, שלמרות כל התלאות בחיים הוא תמיד היה שמח (הספדים)
הבוקר, כאשר מסביב יהום הסער סביב הישארות החרדים בממשלה, אברכי הכוללים היו בדרכם לסדר א' - לשקוד ולעמול על התורה הקדושה, כפי שעשו אבות אבותינו | אברך חשוב, מספר על התחושות שלו מההסעה הבוקר כאשר הגיעה הידיעה על הוראת גדולי ישראל בנוגע לפירוק הממשלה - בעקבות אי-ההסכמות בנוגע לחוק הגיוס (טור דעה)
מאז ראשית ימיה של מדינת ישראל, מתנהל הציבור החרדי כמיעוט הנסמך על רשויות המדינה, בעודו משמר את הצביון החרדי הנבדל | אך בעשורים האחרונים הציבור החרדי גדל בלי העין הרע והצפי כי הוא יהפוך לשליש ואף מחצית מאזרחי המדינה, אך למרות זאת מסרב להכיר בגודלו המתעצם - ובאחריות הנגזרת מכך | ניהול ההילולה במירון לצד האסון הנורא בשנת ה'תשפ"א מסמנים שלא עוד, הגיע הזמן שהציבור החרדי יכיר באחריותו | טור דעה (מגזין, ל"ג בעומר)