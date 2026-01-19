במכתב חסר תקדים ששלח טראמפ לראש ממשלת נורווגיה שדלף ועורר סערה דיפלומטית, הנשיא ארה"ב קושר בין אי-זכייתו בפרס נובל לשלום לבין דרישתו התוקפנית להשתלטות על גרינלנד | טראמפ כתב: "העולם אינו בטוח ללא שליטה מלאה שלנו" (חדשות בעולם)
במחווה יוצאת דופן, הנשיא דונלד טראמפ קיבל לידיו את מדליית פרס נובל לשלום לאחר שמנהיגת האופוזיציה מוונצואלה, מריה קורינה מצ'אדו, העניקה לו את הפרס האישי שלה כאות הוקרה על פועלו |המהלך עורר אי נעימות וביקורת בינלאומית (חדשות בעולם)
בצל סירובו למנות את ראש האופוזיציה מצ'אדו להנהגת ונצואלה, השניים ידונו בסיוע המשפטי המכריע שהעניקה להפלת מדורו ובפרס היוקרתי שטראמפ הצהיר כי יהיה לו "כבוד גדול" לקבל | ולמה טראמפ חושב שמגיע לו 8 פרסי נובל - לא פחות (חדשות בעולם)
מריה קורינה מצ'אדו הציעה לאחרונה להעביר את פרס הנובל לטראמפ, לאחר שדיווח ב'וושינגטון פוסט' העלה שטראמפ ימנע ממנה לכהן כנשיאת ונצואלה בגלל שקיבלה את הפרס | ביום שישי, מכון הנובל הבהיר את עמדתו בנושא - והאם זה כלל אפשרי? (בעולם)
יו"ר בית הנבחרים של ארה"ב מייק ג'ונסון הודיע הערב על מהלך משותף עם יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, להגשת מועמדותו של הנשיא טרמפ לפרס נובל לשלום | ג'ונסון ואוחנה חתמו על מכתב המלצה להענקת פרס נובל לנשיא טראמפ - אליו יצורפו ראשי פרלמנטים נוספים מהעולם (מדיני)
טקסי ההכרזה בשטוקהולם ובאוסלו הדגישו את גודל תרומתם של מדענים, יוצרים וחוקרות מכל העולם, שחוללו מהפכות במדע, תרבות וסביבה | השנה הוענקו פרסי נובל עבור תגליות המאפשרות טיפול ממוקד במחלות אוטואימוניות, פיתוחים במכניקה קוונטית וחומרי MOF, וליצירה הספרותית שזעזעה את אירופה והעולם | כל זוכה קיבל מענק של 11 מיליון קרונות שוודיות - כ-3.8 מיליון שקל - סכום שיא חדש לפרס היוקרתי ביותר בעולם (בעולם)
לאחר כמעט שבוע של לחימה, קמבודיה ותאילנד הגיעו היום להפסקת אש בתיווך מלזיה | מזכיר המדינה מרקו רוביו בירך על הצעד, בעוד הבית הלבן פרסם שהדבר לא היה קורה לולא טראמפ; "תנו לו פרס נובל לשלום!", פרסמה קרולין לאוויט, דוברת הבית הלבן (חדשות, בעולם)
למעלה שעתיים נמשכה פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות-הברית דונלד טראמפ, בבית הלבן בוושינגטון | הנשיא טראמפ ציין כי חמאס רוצה עסקה ושליחו סטיב וויטקוף הוסיף כי "יש הזדמנות להגיע להסכם במהירות" | על טהרן אמר הנשיא כי הם רוצים לדבר והביע תקווה שלא יצטרכו לתקוף שוב באיראן (מדיני)
מריון ויזל הייתה דמות מרכזית
בעולם הספרות והמורשת היהודית,
והקדישה את חייה להנצחת
זיכרון השואה ולקידום מטרות הומניטריות | מריון הייתה שותפה
מרכזית לדרכו של בעלה,
תרגמה את ספריו,
והשפיעה רבות על הפיכתו
לאחד הפרשנים המוכרים ביותר של השואה
(חדשות
בעולם)