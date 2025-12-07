צפו בתיעוד מרהיב ממוצאי צום גדליה, בהיכלו של בית הכנסת 'משכן אהרון' לבני קהילת תימן בשכונת 'בית וגן' בירושלים, שם התכנסו בני הקהילה יחד עם בני קהילת 'מסילת ישרים' לאמירת "אשמורות" (סליחות כמנהג תימן) | הסליחות נאמרו בנעימה התימנית ובהגייה המסורתית המיוחסת מדור לדור, ברוב עם ובהדרת מלך (חרדים)
לאחר שדווח כי בדרה יוסף, אחת היהודיות האחרונות שנותרו בתימן עזבה את המדינה בעקבות פטירת בעלה, הבוקר דווח כי בדרה עזבה את תימן עם גורם מקומי לאתיופיה, שם נפגשה עם קרובי משפחתה והגיעה איתם לישראל בחודש שעבר (בעולם)
בימי צרה ופוגרומים, יהודי תימן היו מתכנסים לתפילה מיוחדת של אמירת 'שירת הים' בקול רם מול ארון הקודש הפתוח, במטרה לעורר רחמי שמים ולבטל גזירות קשות | אתמול - צום שבעה עשר בתמוז, התכנסו בני הקהילה 'מסילת ישרים' בבית וגן, לקיים את המנהג הקדום, לעורר רחמי שמים מרובים | צפו בתיעוד (חרדים)