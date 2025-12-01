מערכת ההגנה האווירית "אור איתן", שפיתוחה הושלם לאחר ניסויים מקיפים, צפויה להיכנס לשימוש מבצעי ראשוני עד סוף השנה | ההישג מציב את ישראל בחזית הטכנולוגיה הצבאית העולמית ומבטיח יריוטים מדויקים בעלות נמוכה משמעותית (חדשות צבא)
בכנס השנתי ה-16 של אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני במשרד הביטחון, הצהיר ראש מנהלת חומה במשרד הביטחון על הצלחה של למעלה מ-99% ביירוט מל"טים, ו-86% הצלחה ביירוט בליסטי במהלך מבצע 'עם כלביא'| הבכיר מבהיר: "האיום משתנה כל הזמן – אנחנו נדרשים להקדים את האויב בחצי צעד נוסף" (צבא וביטחון)
רק במהלך החודש האחרון: למעלה ממאה רחפנים חלקם נושאי נפץ - חדרו לישראל מגבול מצרים, זה מצטרף להברחות הענק בחודשים האחרונים, מה שמהווה פגיעה חמורה בביטחון המדינה | כעת נזכר שר הביטחון למנוע זאת וסיכם עם ראש השב"כ זיני כי יפעלו לאיום הברחות האמל"ח עם רחפנים כאיום טרור (חדשות)
במהלך מלחמת ׳חרבות ברזל׳, הובילו במפא״ת במשרד הביטחון, בחיל האוויר ובחברת רפאל תהליך פיתוח מואץ להפעלת מערכות יירוט חדשות באמצעות לייזר במסגרתו יירטו לוחמי מערך ההגנה עשרות מטרות אויב | במהלך המלחמה, חיל האוויר ובתוכו לוחמי ולוחמות מערך ההגנה האווירית למדו ופרסו בשטח את מערכות הלייזר, והביאו להישגי יירוט גבוהים במיוחד אשר הצילו חיי אזרחים והגנו על נכסים לאומיים (צבא וביטחון)