ניו יורק מתמודדת בימים אלו עם גל קור קיצוני כמוהו לא ידעה העיר מזה כחמישים שנה | עד כה נמנו 18 הרוגים ברחבי העיר, בעיקר חסרי בית ומבוגרים שגופם לא עמד בקור העז | אדם כבן 80 שהחליק ככל הנראה על גג ביתו ולא הצליח לקום קפא למוות במקום | חולת דמנציה שיצאה מביתה נמצאה בחצר בית סמוך (בעולם)
שליחו של הנשיא טראמפ צפוי להיפגש עם מנהיג חמאס חליל אל חיה, למרות מדיניותה ארוכת השנים של ארה"ב שלא לשאת ולתת עם גורמי טרור | טראמפ אמר כי ישוחח עם בן סלמאן על נורמליזציה עם ישראל, דיווח לפיו הוא שוקל למכור לסעודיה את החמקן המתקדם | הצפות באזורים נרחבים בארץ (חדשות)
לקראת הימים הנוראים מציב ארגון יד לאחים במרכז את מאות ילדי ישראל הגדלים בכפרים הערביים בניתוק מוחלט מהיהדות. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לתפילה בשלושה מקומות קדושים.