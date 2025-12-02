בשבוע שעבר נערכה ברוב פאר והדר באולמי האודיטוריום בבני ברק, שמחת נישואי הכלה בת האדמו"ר מתולדות משה ונכדת האדמו"ר מהאלמין, עב"ג החתן נכדו של הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, רב מערב בני ברק | בחצות הלילה בשיאו של השמחה פיזז הרבי מתולדות משה את ה'טאנץ ריקודין' המסורתי, בו רוקד הרבי בשמחה עצומה ובדבקות מיוחדת עד כלות הכוחות במשך זמן רב במעמד מאות חסידים שהריעו בתרועה (חסידים)
לקראת ימי הדין, הגיעו עשרות אברכי כולל "דעת משה" מירושלים להתברך מהאדמו"ר מתולדות משה | במהלך הביקור נשא האדמו"ר דברי חיזוק והתעוררות על חשיבות הלימוד והתפילה בתקופה זו | עם סיום הביקור פצח הרבי בשירה מרגשת ובהמשך חילק לכל אחד מהאברכים צנצנת של דבש מיוחדת ומבורכת, לברכה לשנה טובה ומתוקה | האברכים יצאו מהביקור עם תחושה של התרוממות רוח, כשהם מצוידים בצנצנת דבש לשנה החדשה (חסידים)
מחזה מרגש נרשם בשבוע האחרון במעונו של האדמו"ר מתולדות משה בירושלים, כאשר בחורים מצטיינים מישיבת "תולדות אהרן", הגיעו להתברך לקראת הימים הנוראים הבעל"ט | במהלך המעמד פצחו הבחורים בשירת ניגוני הקודש שחוברו על ידי האדמו"ר מתולדות אהרן, השירה העוצמתית והמרגשת מילאה את החדר, וברגעים נדירים נראו דמעות התרגשות זולגות מעיני הרבי מתולדות משה | צפו בתיעוד (חסידים)
כשוך רגל מהשוק, סמוך לחצות הלילה, בזמן שבכל בתי בני ישראל בכל קצוי תבל סיימו את ההכנות לקראת חג הפסח, רבתה השמחה במעונו של האדמו"ר מתולדות משה בירושלים, עת באה בתו הכלה בברית האירוסין עם ב"ג החתן, נכד הפוסק הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, רב מערב ב"ב ונין האדמו"ר מערלוי זצ"ל | צפו בשמחת הווארט במעונו של הרבי (חסידים)
המוני חסידים נטלו חלק בשמחת נישואי בן האדמו"ר מתולדות משה החתן היקר יחזקאל שרגא גרוס | השמחה נערכה באולמי 'וגשל' בבני ברק, בשיאה של השמחה חיבק הרבי את בנו החתן לעיני כל הקהל על הפארנצעס | כן פיזז האדמו"ר במרכז האולם ע"ג שטיח אדום לקול מצהלות החסידים שהריעו בתרועה (חסידים)